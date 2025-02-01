Комунальні послуги у 2025 році — чи зміняться тарифи

Гроші та квитанція на комунальні послуги. Фото: УНІАН

Тарифи на комунальні послуги в Україні є економічно необґрунтованими, однак у 2025 році ціни залишаться без змін. Перегляд тарифів, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за підсумками січня.

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Так, у Нацбанку припускають, що тарифи на комуналку підвищуватимуть поступово, однак невідомо, коли саме це відбудеться та яким буде здорожчання.

"Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року", — зазначають НБУ.

Зазначається, що зростання тарифів станеться у зв'язку з кризою в енергетиці та дефіцитом у держбюджеті. Підведення тарифів до економічно обґрунтованих показників може розпочатися з 2026 року.

У Нацбанку додають, що позбутися дисбалансу в енергетичній сфері можна, якщо різко підвищити вартість комунальних послуг, але тоді посилиться інфляційний тиск, а населення потребуватиме більше субсидій з державного бюджету.

З іншого боку, затягування рішень про перегляд цін приведення хоч і допоможе зменшити інфляцію, але погіршить фінансовий стан державних енергетичних компаній.

"Це створюватиме додаткові ризики для інвестиційного потенціалу галузі, посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише відтерміновуватиметься на майбутнє", — йдеться у звіті Нацбанку.

Раніше ми пояснювали, якими будуть тарифи на основні комунальні послуги у лютому 2025 року. Відомо, скільки українці платитимуть за газ, світло та воду.

Також нещодавно експерти пояснили, чому варто залишати квитанції за комунальні послуги. Ці документи можуть знадобитися споживачам, якщо виникнуть суперечки з компаніями за надані послуги.