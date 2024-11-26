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Кому выплатят 10 окладов при выходе на пенсию в 2024 году

26 ноября 2024 06:13
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
10 окладов при выходе на пенсию – кто получит деньги в 2024 году
Человек держит гривны в руке. Фото: Unsplash
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Педагоги и работники социальной сферы, которые уходят на пенсию за выслугу лет и имеют соответствующий страховой стаж, могут получить единовременную денежную помощь, равную 10 месячным выплатам. Для этого они должны занимать должности в определенных государственных или коммунальных учреждениях и не иметь других пенсий до этого момента.

О том, кто имеет право на выплату 10 окладов при выходе на пенсию, говорится в постановлении Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

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Кто может получить выплату в 2024 году

Отдельные категории украинцев имеют право на получение специальной выплаты, равной 10 окладам, при выходе на пенсию. Эта выплата предназначена для работников определенных профессиональных отраслей. Размер пособия определяется на основе месячной пенсии, рассчитанной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на момент ее назначения. Эта помощь доступна работникам таких заведений:

  • школ-клиник;
  • детских домов;
  • общеобразовательных школ;
  • художественных и музыкальных школ;
  • внешкольных учебных заведений;
  • военных общеобразовательных учреждений;
  • контрольно-аналитических лабораторий;
  • дошкольных учебных заведений всех типов;
  • детских воспитательных и воспитательно-трудовых колоний;
  • библиотек (для библиотекарей и заведующих);
  • высших учебных заведений I-II уровней аккредитации и т.д.

Чтобы получить эту выплату, необходимо иметь минимальный стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Также следует предоставить трудовую книжку, справку с места работы и подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что пенсионеры должны сообщать Пенсионному фонду о важных изменениях в их жизни. Если информацию своевременно не предоставить, украинцы могут остаться без выплат.

Также мы рассказывали, что в 2025 году некоторые пенсионеры смогут получить дополнительные деньги. Размер доплаты будет превышать 2 тыс. грн.

выплаты пенсии деньги помощь Пенсионный Фонд

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