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Кому виплатять 10 окладів при виході на пенсію у 2024 році

26 листопада 2024 06:13
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
10 окладів при виході на пенсію — хто отримає гроші у 2024 році
Людина тримає гривні в руці. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Освітяни та працівники соціальної сфери, які йдуть на пенсію за вислугу років і мають відповідний страховий стаж, можуть отримати одноразову грошову допомогу, яка дорівнює 10 місячним виплатам. Для цього вони повинні обіймати посади в певних державних або комунальних установах і не мати інших пенсій до цього часу.

Про те, хто має право на виплату 10 окладів при виході на пенсію, зазначається в постанові Кабміну "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

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Хто може отримати виплату у 2024 році

Окремі категорії українців мають право на отримання спеціальної виплати, яка дорівнює 10 окладам, при виході на пенсію. Ця виплата призначена для працівників певних професійних сфер. Розмір допомоги визначається на основі місячної пенсії, розрахованої відповідно до статей 27 та 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" на момент її призначення. Ця допомога доступна працівникам таких закладів:

  • шкіл-клінік;
  • дитячих будинків;
  • загальноосвітніх шкіл;
  • художніх та музичних шкіл;
  • позашкільних навчальних закладів;
  • військових загальноосвітніх установ;
  • контрольно-аналітичних лабораторій;
  • дошкільних навчальних закладів всіх типів;
  • дитячих виховних та виховно-трудових колоній;
  • бібліотек (для бібліотекарів та завідувачів);
  • вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації тощо. 

Для того щоб отримати цю виплату, необхідно мати мінімальний стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Також потрібно надати трудову книжку, довідку з місця роботи та підтвердження про наявність відповідного страхового стажу.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що пенсіонери повинні повідомляти Пенсійний фонд про важливі зміни у їх житті. Якщо інформацію вчасно не надати, українці можуть залишитись без виплат.

Також ми розповідали, що у 2025 році деякі пенсіонери зможуть отримати додаткові гроші. Розмір доплати перевищуватиме 2 тис. грн.

виплати пенсії гроші допомога Пенсійний Фонд

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