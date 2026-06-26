Кому Ощадбанк может не закрыть счет и что нужно сделать

Человек держит карту, отделение банка. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" действуют особые правила закрытия кредитных карт. Это можно сделать исключительно с помощью сотрудника банка в том отделении или регионе, где карта была выдана, а также важно, чтобы на счете не оставалось ни копейки, иначе ее не закроют и будут взимать комиссию.

Об этом рассказала клиентка на странице банка в социальной сети Facebook, передают Новини.LIVE.

Проблемы с закрытием карт Ощадбанка в 2026 году

Как отметила гражданка, она уже два месяца не может закрыть банковский счет. Несмотря на неоднократные посещения отделения, сделать это не удалось. Помимо требования обращаться в определенные отделения, существует условие, чтобы на счете не оставалось остатка.

В банке женщине объяснили, что после снятия суммы необходимо подождать ещё 24 часа, только после этого можно закрыть счет. Выполнив требование, женщине закрыли карту, но не счет. Выяснилось, что на счете оставались три копейки, которые помешали завершить процедуру закрытия. Ситуацию также осложнила дезинформация со стороны сотрудников банка, отметила она.

"У меня 3 копейки на остатке, и я не могу закрыть счет. Теперь я уже в пятый раз иду в отделение... Сегодня деактивируют эти 3 копейки, и снова через сутки мне придется прийти", — говорится в сообщении.

В соцсети представитель банка извинился за затруднения с процедурой и пообещал дополнительно проверить работу сотрудников, а в случае выявления нарушений принять меры для улучшения сервиса и недопущения подобных случаев в будущем.

"Нам очень жаль, что у вас сложилась такая ситуация при закрытии счета. Мы, как банк, ежедневно работаем над обеспечением качественного сервиса и комплексного обслуживания клиентов. Наши менеджеры постоянно совершенствуют свои знания, проходят соответствующее обучение и тренинги, по результатам которых проводится оценка их знаний и навыков с целью дальнейшего качественного обслуживания клиентов", — добавил сотрудник банка.

Правила закрытия карт Ощадбанка

Ранее в банке объясняли, что процедура закрытия карт остается сложной из-за отсутствия возможности делать это дистанционно, в отличие от других украинских финучреждений.

Согласно действующим правилам, при необходимости закрытия счета нужно лично обратиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность, и картой.

Механизм следующий:

в банковском учреждении необходимо написать заявление;

передать карту для утилизации сотруднику финансового учреждения (ее должны разрезать в присутствии клиента).

Важным нюансом является то, что на момент закрытия на счете не должно быть никакой задолженности, а средства необходимо заранее перевести на другие счета.

Отсутствие средств и задолженности ускорит процедуру аннулирования карты. Полностью ее можно закрыть в течение 30 дней с момента подачи заявки.

Клиентам можно закрывать дистанционно только виртуальные карты. Для этого необходимо подать заявку в "Ощад 24/7", выбрав нужную карту.



Перед этим необходимо перевести остаток на активный счет, а затем в личном кабинете нужно:

выбрать нужную карту для закрытия;

в разделе "Сервисы" выбрать опцию "Досрочное закрытие виртуальной карты";

ознакомиться с условиями закрытия;

согласиться со всеми требованиями;

подтвердить операцию, введя код, полученный в SMS-сообщении.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке могут блокировать соцвыплаты на счетах из-за наложенных арестов. Для частичного доступа к средствам необходимо иметь разрешение от исполнительной службы, однако клиенты, находящиеся за границей, сталкиваются с этим с проблемами.

Также Новини.LIVE писали, что до конца июля клиенты Ощадбанка могут получить кэшбэк до 500 грн. Такую сумму могут начислить за пополнение карт. В частности, необходимо соблюсти несколько требований. А именно: пройти авторизацию EasyID и отправить средства. Банк начислит 0,5% за пополнение карты.