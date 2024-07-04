Генераторы для домов — как получить компенсации на альтернативное оборудование

Зарядная станция. Фото: dustinhome.fi

В Украине из-за отключения света граждане начали устанавливать в многоэтажках дополнительное дорогостоящее питание. В частности, в Киеве действуют программы, по которым можно получить компенсацию значительной части расходов.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Программы компенсаций на генераторы

Так, в Киеве доступны государственные и городские программы, призванные компенсировать расходы. В рамках государственной программы "ГринДом" можно оформить гранты на часть расхода при покупке солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов.

Программа доступна в случае, если есть средства в достаточном объеме на счете ОСМД и принятие решения на общем собрании.

Также есть еще три муниципальных программы, по которым жители могут установить в доме альтернативные источники питания/энергоэффективное оборудование.

Как отметили в Киевской городской госадминистрации, город возместит около 70% стоимости оборудования. Программы доступны для ОСМД, ЖСК и домов, где они не созданы.

Граждане интересуются порядком частичного возмещения стоимости независимых источников энергии. А именно:

бензиновых;

дизельных;

газовых генераторов;

солнечных зарядных станций;

инверторов.

В КГГА подчеркивают, что это явилось своеобразным спасением для домов после массированных обстрелов энергообъектов. В рамках программы можно получить компенсацию 75% от стоимости уже купленного генератора/оборудования. По данным мэрии, в начале года в жилых домах столицы граждане установили более 670 единиц различного оборудования, сумма возмещения составила 18,6 млн гривен.

Поскольку в городе жилые дома требуют разной мощности, количества оборудования, объемов помощи — муниципалитет формирует предложения к изменениям и выносит их на рассмотрение и согласование Киевского совета.

Также существует Конкурс энергоэффективных проектов "70/30%", присоединиться к которому могут исключительно ОСМД и ЖСК. Власть оплатит 70% стоимости установки, в частности индивидуального теплового пункта, домового счетчика, утепления фасада или кровли, замену окон/дверей в коридорах. Уже воплощено около 700 проектов.

Действует городская программа "Капремонты", которой можно воспользоваться всем, в частности, домам без ОСМД или ЖСК. Там есть больший перечень работ, на которые можно получить средства, и доступны разные варианты соотношения.

В частности, по программе можно получить лифт за 5% от цены — соотношение равно 95/5%.

"Но здесь есть важный элемент — сплачивание людей и принятие совместного решения. Программа включает и энергоэффективные работы, где соотношение не изменилось — 70/30%", — добавили в КГГА.

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении "ПриватБанк" доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.

Также мы писали, что в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием Солнце под ключ, что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.