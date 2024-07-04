Генератори для будинків — як отримати компенсації на альтернативне обладнання

Зарядна станція. Фото: dustinhome.fi

В Україні через відключення світла громадяни почали встановлювати у багатоповерхівках додаткове дороговартісне обладнання для живлення. Зокрема, в Києві діють програми, за якими можна отримати компенсацію значної частини витрат.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Програми компенсацій на генератори

Так, у Києві доступні державні та міські програми, покликані компенсувати витрати. В рамках державної програми "ГрінДім" можна оформити гранти на частину витрат під час купівлі сонячних панелей, інверторів та акумуляторів.

Програма доступна у випадку, якщо є кошти в достатньому обсязі на рахунку ОСББ і ухвалення рішення на загальних зборах.

Також є ще три муніципальні програми, за якими жителі можуть встановити в будинку альтернативні джерела живлення/енергоефективне обладнання.

Як зазначили у Київській міській держадміністрації, місто відшкодує близько 70% вартості обладнання. Програми доступні для ОСББ, ЖБК та будинків, де вони не створені.

Громадяни цікавляться порядком часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. А саме:

бензинових;

дизельних;

газових генераторів;

сонячних зарядних станцій;

інверторів.

У КМДА наголошують, що це стало своєрідним порятунком для будинків після масованих обстрілів енергооб’єктів. В рамках програми можна отримати компенсацію 75% вартості вже купленого генератора/обладнання. За даними мерії, на початку року в житлових будинках столиці громадяни встановили більш ніж 670 одиниць різного обладнання, сума відшкодування сягнула 18,6 млн гривень.

Оскільки в місті житлові будинки вимагають різної потужності, кількості обладнання, обсягів допомоги — муніципалітет формує пропозиції до змін і далі виносить їх на розгляд та узгодження Київської ради.

Також існує Конкурс енергоефективних проєктів "70/30%", долучитися до якого можуть виключно ОСББ та ЖБК. Влада оплатить 70% вартості встановлення, зокрема, індивідуального теплового пункту, будинкового лічильника, утеплення фасаду чи покрівлі, заміну вікон/дверей в коридорах. Вже втілено близько 700 проєктів.

Діє міська програма "Капремонти", якою можна скористатися всім, зокрема, будинкам без ОСББ чи ЖБК. Там наявний більший перелік робіт, на які можна одержати кошти, і доступні різні варіанти співвідношення.

Зокрема, за програмою можна отримати ліфт за 5% від ціни — співвідношення дорівнює 95/5%.

"Але тут є важливий елемент — гуртування людей і прийняття спільного рішення. Програма включає і енергоефективні роботи, де співвідношення не змінилось — 70/30%", — додали в КМДА.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові "ПриватБанк" доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.

Також ми писали, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.