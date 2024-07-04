Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Компенсації за генератори для будинків — хто і як може отримати arrow

Компенсації за генератори для будинків — хто і як може отримати

4 липня 2024 07:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Генератори для будинків — як отримати компенсації на альтернативне обладнання
Зарядна станція. Фото: dustinhome.fi
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні через відключення світла громадяни почали встановлювати у багатоповерхівках додаткове дороговартісне обладнання для живлення. Зокрема, в Києві діють програми, за якими можна отримати компенсацію значної частини витрат.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

Читайте також:

Програми компенсацій на генератори

Так, у Києві доступні державні та міські програми, покликані компенсувати витрати. В рамках державної програми "ГрінДім" можна оформити гранти на частину витрат під час купівлі сонячних панелей, інверторів та акумуляторів.

Програма доступна у випадку, якщо є кошти в достатньому обсязі на рахунку ОСББ і ухвалення рішення на загальних зборах.

Також є ще три муніципальні програми, за якими жителі можуть встановити в будинку альтернативні джерела живлення/енергоефективне обладнання.

Як зазначили у Київській міській держадміністрації, місто відшкодує близько 70% вартості обладнання. Програми доступні для ОСББ, ЖБК та будинків, де вони не створені.

Громадяни цікавляться порядком часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. А саме:

  • бензинових;
  • дизельних;
  • газових генераторів;
  • сонячних зарядних станцій;
  • інверторів.

У КМДА наголошують, що це стало своєрідним порятунком для будинків після масованих обстрілів енергооб’єктів. В рамках програми можна отримати компенсацію 75% вартості вже купленого генератора/обладнання. За даними мерії, на початку року в житлових будинках столиці громадяни встановили більш ніж 670 одиниць різного обладнання, сума відшкодування сягнула 18,6 млн гривень.

Оскільки в місті житлові будинки вимагають різної потужності, кількості обладнання, обсягів допомоги — муніципалітет формує пропозиції до змін і далі виносить їх на розгляд та узгодження Київської ради.

Також існує Конкурс енергоефективних проєктів "70/30%", долучитися до якого можуть виключно ОСББ та ЖБК. Влада оплатить 70% вартості встановлення, зокрема, індивідуального теплового пункту, будинкового лічильника, утеплення фасаду чи покрівлі, заміну вікон/дверей в коридорах. Вже втілено близько 700 проєктів.

Діє міська програма "Капремонти", якою можна скористатися всім, зокрема, будинкам без ОСББ чи ЖБК. Там наявний більший перелік робіт, на які можна одержати кошти, і доступні різні варіанти співвідношення.

Зокрема, за програмою можна отримати ліфт за 5% від ціни — співвідношення дорівнює 95/5%.

"Але тут є важливий елемент — гуртування людей і прийняття спільного рішення. Програма включає і енергоефективні роботи, де співвідношення не змінилось — 70/30%", — додали в КМДА.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові "ПриватБанк" доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.

Також ми писали, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.

електроенергія КМДА гроші сфера енергетики генератори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо