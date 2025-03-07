Международный реестр убытков — какие еще заявления будут принимать от украинцев в 2025 году

Компенсацию от РФ получат еще больше украинцев — что изменилось
Кабмин Украины добавил для граждан новые категории, по которым они могут подавать заявления в Международный реестр убытков через "Дію". Соответствующее постановление правительство утвердило 7 марта.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Международный реестр убытков — за какие разрушения заплатит Россия
Как пояснил глава правительства, украинцы отныне могут регистрировать заявления еще в четырех категориях, а именно:
- "Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества".
- "Потеря доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях".
- "Серьезные телесные повреждения".
- "Принудительный труд" и другие.
Ранее регистрация проводилась в категориях "Поврежденное или уничтоженное жилье" и "Смерть близкого члена семьи".
"Правительство продолжает работу над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы РФ заплатила за свои преступления", — говорится в сообщении премьера.
Ранее стало известно, что украинцы будут получать разрешение на ношение оружия в приложении "Дія". Онлайн услуга, как отметил, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, заработает в ближайшее время.
Также мы рассказывали, что в 2024 году в "Дії" заработал сервис, который позволяет всем украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать заявления в международный Реестр убытков. Он станет основой для будущих репараций, которые Москва должна выплатить за все разрушения.
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