Международный реестр убытков — какие еще заявления будут принимать от украинцев в 2025 году

Разрушенная россиянами больница в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

Кабмин Украины добавил для граждан новые категории, по которым они могут подавать заявления в Международный реестр убытков через "Дію". Соответствующее постановление правительство утвердило 7 марта.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как пояснил глава правительства, украинцы отныне могут регистрировать заявления еще в четырех категориях, а именно:

"Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества". "Потеря доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях". "Серьезные телесные повреждения". "Принудительный труд" и другие.

Ранее регистрация проводилась в категориях "Поврежденное или уничтоженное жилье" и "Смерть близкого члена семьи".

"Правительство продолжает работу над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы РФ заплатила за свои преступления", — говорится в сообщении премьера.

Ранее стало известно, что украинцы будут получать разрешение на ношение оружия в приложении "Дія". Онлайн услуга, как отметил, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, заработает в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что в 2024 году в "Дії" заработал сервис, который позволяет всем украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать заявления в международный Реестр убытков. Он станет основой для будущих репараций, которые Москва должна выплатить за все разрушения.