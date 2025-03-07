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Компенсацію від РФ отримають ще більше українців — що змінилося

7 березня 2025 13:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Міжнародний реєстр збитків — які ще заяви прийматимуть від українців у 2025 році
Зруйнована росіянами лікарня в одному з українських міст. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Кабмін України додав для громадян нові категорії, за якими вони можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через "Дію". Відповідну постанову уряд погодив 7 березня.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Як пояснив глава уряду, українці відтепер можуть реєструвати заяви ще у чотирьох категоріях, а саме: 

  1. "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна".
  2. "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях".
  3. "Серйозні тілесні ушкодження".
  4. "Примусова праця" тощо.

Раніше реєстрація проводилась у категоріях "Пошкоджене або знищене житло" та "Смерть близького члена сімʼї".

"Уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, щоб РФ заплатила за свої злочини", — йдеться у повідомленні прем'єра. 

Раніше стало відомо, що українці отримуватимуть дозвіл на носіння зброї у застосунку "Дія". Онлайн послуга, як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, запрацює найближчим часом.

Також ми розповідали, що у 2024 році в "Дії" запрацював сервіс, який дозволяє всім українцям, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії, подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Він стане основою для майбутніх репарацій, які Москва повинна виплатити за всі руйнування.

Денис Шмигаль збитки Дія реєстр війна в Україні
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