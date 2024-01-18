Компенсации на разрушенное жилье — власти обновили правила предоставления денег

Разрушенный многоэтажный дом под Киевом. Фото: Новини.LIVE. Игорь Кузнецов

В Украине снова обновили правила процедуры предоставления денежной компенсации за поврежденное или уничтоженное в результате войны жилье. Изменения касаются площади такой недвижимости.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

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Что предусматривают изменения в предоставлении компенсаций

Речь идет о принятии постановления № 39. В частности, оно предусматривает ограничение площади уничтоженного жилья, подпадающего под компенсацию, а именно:

максимально 150 кв. метров — для квартиры;

не более 200 кв. м — для дома усадебного типа/садового/дачного дома.

Как отмечается, в Реестре такого имущества фиксируется площадь объектов разрушенного имущества с большой площадью.

"В дальнейшем площадь, по которой не была начислена компенсация, будет использована в случае подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами", — следует из документа.

Программа "єВідновлення"

10 мая прошлого года в стране стартовала государственная программа "єВідновлення", в рамках которой владельцы поврежденного жилья начали получать компенсацию до 200 тыс. гривен на ремонт. На средства можно закупить стройматериалы, оплатить работы и услуги подрядчиками.

С 1 августа стартовал прием заявок на денежную компенсацию за разрушенное из-за войны жилья. Их выплачивают единоличным владельцам жилья, разрушенного из-за боевых действий после 24.02.2022 года, и не подлежит восстановлению на неоккупированных территориях.

С 27 декабря прошлого года начали выдавать жилищные сертификаты за разрушенное жилье в Дії. В среднем — по 2 млн грн.

Также начались выплаты средств на капитальный ремонт поврежденной недвижимости:

максимально 350 тыс. грн — для квартиры;

500 тыс. грн — для частных домов.

С 1 января деньги за поврежденное жилье получают украинцы, отремонтировавшие за свои деньги.

Что еще стоит знать

Напомним, заместитель министра по развитию общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития — сделать на 100% восстановление объектов безбарьерным.

Ранее правительство сообщало о том, как ВПЛ приобрести жилье по программе "єОселя". Также в Минреинтеграции сообщили, как оформить карточку "єВідновлення".