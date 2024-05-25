Возмещение за обгоревшие купюры — как получить компенсацию

Обгоревшие купюры. Фото: УНІАН

Украинцы могут потерять наличные деньги из-за пожаров, которые во время военного положения случаются очень часто. Однако за поврежденные огнем купюры можно получить возмещение.

Как украинцам получить компенсацию за гривны, которые испортились во время пожара, рассказали на портале "Гаразд".

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Куда обращаться за компенсацией

Ущерб, нанесенный огнем, компенсирует Национальный банк Украины. Для этого украинцы должны обратиться в региональные отделения денежного обращения НБУ, расположенные в Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. Там проводят экспертизу поврежденных банкнот и определяют, какие из них подлежат возмещению.

"В условиях военного положения с целью упрощения порядка обмена поврежденных огнем банкнот региональным подразделениям денежного обращения НБУ предоставлены соответствующие разъяснения по приему и обмену таких банкнот", — пояснили в Нацбанке.

Чтобы получить возмещение, необходимо предоставить сотруднику регионального подразделения определенные документы, такие как справка о пожаре или иная катастрофа, которая привела к потере денег. Также подойдет обычное заявление с описанием ситуации, повлекшей повреждение купюр.

Другим вариантом является обращение в уполномоченное финансовое учреждение, например Ощадбанк, ПриватБанк или ПУМБ. Хотя эти учреждения не проводят исследования, они обеспечивают упаковку банкнот для сохранения их целостности. Пакет будет передан в НБУ для проверки вместе с заявлением, справкой об изъятии (принятии) денег и заявлением о пожаре.

Украинцам не рекомендуется самостоятельно разделять склеенные купюры, поскольку это может ухудшить их состояние.

После проведения бесплатного исследования Нацбанк возместит клиенту часть суммы, которую признает настоящей и платежной. В случае обнаружения признаков подделки компенсацию не представят.

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали, сколько наличных денег есть на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года. Утверждают, что денег стало больше на 16 млрд гривен.

Мы также писали, что небольшие колебания курса гривны стали обычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.