Відшкодування за обгорілі купюри — як отримати компенсацію

Обгорілі купюри. Фото: УНІАН

Українці можуть втратити готівкові гроші через пожежі, які під час воєнного стану трапляються дуже часто. Проте за пошкоджені вогнем купюри можна отримати відшкодування.

Як українцям отримати компенсацію за гривні, які зіпсувалися під час пожежі, розповіли на порталі "Гаразд".

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Куди звертатися за компенсацією

Збитки, спричинені вогнем, компенсує Національний банк України. Для цього українці мають звернутися до регіональних відділень грошового обігу НБУ, розташованих у Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях. Там проводять експертизу пошкоджених банкнот і визначають, які з них підлягають відшкодуванню.

"В умовах воєнного стану з метою спрощення порядку обміну пошкоджених вогнем банкнот регіональним підрозділам грошового обігу НБУ надані відповідні роз’яснення щодо приймання та обміну таких банкнот", — пояснили в Нацбанку.

Щоб отримати відшкодування, потрібно надати співробітнику регіонального підрозділу певні документи, такі як довідку про пожежу чи іншу катастрофу, яка призвела до втрати грошей. Також підійде звичайна заява з описом ситуації, що призвела до пошкодження купюр.

Іншим варіантом є звернення до уповноваженої фінансової установи, як-от Ощадбанк, ПриватБанк або ПУМБ. Хоча ці установи не проводять дослідження, вони забезпечують упаковку банкнот для збереження їхньої цілісності. Пакунок буде передано до НБУ для перевірки разом із заявою, довідкою про вилучення (прийняття) грошей і заявою про пожежу.

Українцям не рекомендується самостійно розділяти склеєні купюри, оскільки це може погіршити їхній стан.

Після проведення безкоштовного дослідження Нацбанк відшкодує клієнту ту частину суми, яку визнає справжньою та платіжною. У разі виявлення ознак підробки компенсацію не нададуть.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.

Ми також писали, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.