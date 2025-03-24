Оплата ЕСВ с компенсации за неиспользованный отпуск — начислят ли налог после увольнения с работы

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Компенсацию за неиспользованный отпуск зачислят в единый социальный взнос (ЕСВ), если деньги начислят при действующих трудовых отношениях. Налог уплачивается всеми застрахованными лицами.

Тем временем в ГУ Государственной налоговой службы в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе уточнили, что суммы денежных компенсаций, если работник не использовал ежегодный (основной и дополнительный) отпуска в размерах, предусмотренных законодательством — база для начисления единого взноса.

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ЕСВ на компенсацию за неиспользованный отпуск — что известно

Как отмечают в ведомстве, в статье 116 Кодекса законов о труде Украины есть норма о том, что при увольнении работника все суммы, которые ему должен выплатить работодатель, он должен получить в день увольнения. А после увольнения работника предприятие теряет обязанности страхователя и, как следствие, плательщика страховых взносов.

Это означает, что украинцы, если они уже после увольнения получили компенсацию за неиспользованный отпуск, могут не платить с этих денег ЕСВ.

Что еще должны знать украинцы

В 2025 году обязательное условие по уплате ЕСВ вернули для всех ФЛП, хотя с 2022 года в Украине действовала льгота, благодаря которой предприниматели могли не платить взнос. Впрочем, недавно на сайте ВРУ зарегистрировали проект закона, в котором предлагается восстановить отмененную льготу.

В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на "поощрение их самозанятости и социальной адаптации, в том числе внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые возвращаются из-за границы".

Напомним, что некоторые украинцы могут не платить налоги. Например, у граждан есть льготы по единому налогу, военному сбору и единому социальному взносу.

Также напомним, что в Украине планируют ввести новый налог. Известно, кого из граждан заставят платить.