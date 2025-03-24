Оплата ЄСВ з компенсації за невикористану відпустку — чи нарахують податок після звільнення з роботи

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Компенсацію за невикористану відпустку зарахують в єдиний соціальний внесок (ЄСВ), якщо гроші нарахують під час чинних трудових відносин. Податок сплачується усіма застрахованими особами.

Водночас, як пояснили у ГУ Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, суми грошових компенсацій, якщо працівник не використав щорічну (основну та додаткову) відпустки у розмірах, передбачених законодавством — база для нарахування єдиного внеску.

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ЄСВ на компенсацію за невикористану відпустку — що відомо

Як зазначають у відомстві, у статті 116 Кодексу законів про працю України є норма про те, що під час звільнення працівника всі суми, які йому повинен виплатити роботодавець, він має отримати у день звільнення. А після звільнення працівника підприємство втрачає обов′язки страхувальника і, як наслідок, платника страхових внесків.

Це означає, що українці, якщо вони вже після звільнення отримали компенсацію за невикористану відпустку, можуть не сплачувати з цих грошей ЄСВ.

Що ще мають знати українці

У 2025 році обов′язкову умову щодо сплати ЄСВ повернули для усіх ФОПів, хоча з 2022 року в Україні діяла пільга, завдяки якій підприємці могли не платити внесок. Втім, нещодавно на сайті ВРУ зареєстрували проєкт закону, у якому пропонується відновити скасовану пільгу.

У пояснювальній записці йдеться, що ініціатива спрямована на "заохочення їхньої самозайнятості та соціальної адаптації, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які повертаються з-за кордону".

Нагадаємо, що деякі українці можуть не сплачувати податки. Наприклад, у громадян є пільги з єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску.

Також нагадаємо, що в Україні планують запровадити новий податок. Відомо, кого з громадян змусять платити.