Коммуналку можно оплатить даже без интернета: ПриватБанк объяснил самый простой способ
Если вы не хотите стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги, есть несколько других способов. ПриватБанк напомнил украинцам обо всех способах оплаты счетов — от Приват24 и терминалов самообслуживания до телефонного звонка по номеру 3700.
Как произвести оплату в каждом из этих случаев, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.
Как оплатить коммунальные услуги через Приват24
Удобнее всего это сделать через веб-версию Приват24 на компьютере. Если вы ранее уже оплачивали коммунальные услуги через ПриватБанк, система автоматически сохранит шаблон платежа. В таком случае достаточно выбрать нужного поставщика, проверить данные и подтвердить оплату.
Если шаблона нет, предприятие можно найти по названию, номеру счета или коду ЕГРПОУ. Если же получателя не удалось найти, в Приват24 можно вручную ввести все необходимые реквизиты.
Для этого нужно:
- открыть раздел "Мои платежи";
- найти предприятие или добавить нового получателя;
- заполнить необходимые данные;
- добавить платеж в корзину;
- выбрать карту для списания средств;
- подтвердить оплату одноразовым паролем;
- проверить статус платежа в архиве.
Что делать, если вы пользуетесь смартфоном
В мобильном приложении процедура еще проще. Нужно зайти в раздел "Мои платежи", нажать "Создать новый платеж", найти компанию через поиск, ввести сумму, выбрать карту и подтвердить оплату.
Как оплатить через терминал
Те, кто не пользуется интернет-банкингом, могут оплатить коммунальные услуги через терминал самообслуживания ПриватБанка.
После авторизации по карте или номеру телефона необходимо:
- перейти в раздел "Коммунальные платежи";
- выбрать поставщика услуг;
- ввести личный счет или адрес;
- указать сумму и, при необходимости, показания счетчиков;
- оплатить картой или наличными.
Как оплатить коммунальные услуги без интернета
ПриватБанк также напомнил о возможности оплатить счета по телефону. Для этого нужно позвонить по номеру 3700 и сообщить оператору:
- номер карты, с которой будут списываться средства;
- название поставщика услуг;
- личный счет или другие реквизиты;
- сумму платежа;
- показания счетчиков, если они требуются.
Такой способ пригодится людям, которые не пользуются смартфонами или не имеют доступа к интернету.
Размер комиссии зависит от способа оплаты и конкретного поставщика услуг. Перед подтверждением платежа система покажет сумму комиссии, если она предусмотрена.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты государственного ПриватБанка могут получить 100% кэшбэка за оплату коммунальных услуг, интернета и телевидения. Для этого нужно зарегистрироваться в акции, расплачиваться картой Mastercard через Приват24 и выполнить условия программы.
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