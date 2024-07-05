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Прежних цен нет — как подорожали зарядные станции в Украине и сколько они стоят за границей

5 июля 2024 06:38
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года и выгоднее ли покупать их за границей
Семья пользуется зарядной станцией. Фото: shopify.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В украинских городах продолжаются отключения электричества. В последние дни ситуация с энергоснабжением значительно усложнилась. Эксперты предупреждают, что отключения света в Украине продлятся еще долго и призывают готовиться к тяжелому периоду. Впрочем, подготовка к длительным отключениям электричества требует больших затрат, особенно если планируется покупка зарядной станции. За последний месяц их стоимость заметно возросла.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на зарядные станции в Украине в июле 2024 года и сколько они стоят на иностранных маркетплейсах.

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Какая ситуация в энергетике Украины

В начале июля в Украине наблюдается значительный дефицит мощностей по выработке электроэнергии. Страна дополнительно привлекает аварийную помощь из энергосистем Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.

Основная причина введения графиков почасовых отключений и ограничений — последствия ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые осуществляют россияне с начала этого года. Всего в результате последних российских атак на энергетические объекты Украина потеряла около 9 гигаватт мощностей.

Для сравнения это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов за три месяца или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии. Дефицит мощности в системе также усугубляется ростом потребления из-за летней жары.

По словам Генерального директора компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергея Коваленко, в ближайшие шесть-восемь недель ситуация с электричеством в Украине не улучшится и проблемы с дефицитом будут ощутимы. Существенные колебания в течение дня будут происходить из-за зависимости энергосистемы от солнечной и ветровой генерации.

Как изменились цены на зарядные станции в Украине и сколько они стоят за границей

Изменение цен на зарядные станции мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости – Hotline.ua. Кроме того, мы проанализировали цены на эти зарядные станции на иностранных маркетплейсах. Для сравнения стоимости мы выбрали 5 самых популярных зарядных станций по данным Hotline.ua и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.

EcoFlow DELTA Max 2000

Первая зарядная станция в нашем списке. EcoFlow DELTA Max 2000 лидирует по популярности на Hotline.ua. Она имеет емкость 2016 Вт-ч и номинальную мощность 2400 Вт. В начале марта средняя цена на EcoFlow DELTA Max 2000 равнялась 52 805 грн. В настоящее время в Украине она стоит 67 461 грн. Таким образом, цены на эту модель в Украине повысились почти на 28%.

Цены на EcoFlow DELTA Max 2000 в немецком гипермаркете электроники Conrad : 1 470,56 евро (примерно 64 тыс. грн). Следует отметить, что доставка зарядной станции в Украину из стран ЕС может обойтись до 20 тыс. грн.

Цены на EcoFlow DELTA Max 2000 на Aliexpress: 107 782,18 грн.

Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA Max 2000 на Hotline.
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA Max 2000 на Conrad
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA Max 2000

EcoFlow DELTA 2

Следующая по популярности — EcoFlow DELTA 2. Зарядная станция с емкостью 1024 Вт-ч и номинальной мощностью 1800 Вт сейчас в среднем стоит 51 307 грн. При этом в начале марта она стоила значительно дешевле — 38 380 грн. EcoFlow DELTA 2 в Украине подорожала более чем на 33%.

Цены на EcoFlow DELTA 2 в немецком супермаркете электроники Mediamarkt: 946 евро (около 41 245 грн).

Цены на EcoFlow DELTA 2 на Aliexpress: 47 013,88 грн.

Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA 2 на Hotline.
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA 2 на Mediamarkt
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA 2 на Aliexpress

EcoFlow RIVER 2 Pro

Следующая модель – в нашем списке. EcoFlow RIVER 2 Pro имеет емкость 786 Вт-ч и номинальную мощность 800 Вт. Эта зарядная станция в марте стоила 28 253 грн. Сейчас она продается в среднем по 34 610 грн. Удорожание в Украине составило 22%.

Цены на EcoFlow RIVER 2 Pro в немецком гипермаркете электроники Conrad: 605,51 евро (примерно 26 420 грн).

Цены на EcoFlow RIVER 2 Pro на Aliexpress: 34 676,11 грн

Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro на Hotline
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro на Conrad
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro на Aliexpress

EcoFlow RIVER 2

Следующая по популярности "младшая" модель EcoFlow RIVER 2. Она имеет емкость 256 Вт-ч и номинальную мощность 300 Вт. В начале марта EcoFlow RIVER 2 стоила 10 979 грн., сейчас средняя цена на эту зарядную станцию равна 13 090 грн. Цены на EcoFlow River 2 в Украине выросли на 19%.

Цены на EcoFlow RIVER 2 в немецком гипермаркете электроники Conrad: 337,40 евро (около 14 730 грн).

Цены на EcoFlow RIVER 2 на Aliexpress: 13 586,78 грн.

Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 на Hotline
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 на Conrad
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 на Aliexpress

BLUETTI AC200P

Единственная в нашем списке модель не от EcoFlow. В настоящее время средняя цена BLUETTI AC200P, емкостью 2000 Вт-ч и номинальной мощностью 2000 Вт, равна 57 584 грн. В начале марта эта модель в среднем стоила 47 492 грн. Таким образом, зарядная станция BLUETTI AC200P подорожала на 21%.

Цены на BLUETTI AC200P в немецком супермаркете электроники Mediamarkt: 899 евро (около 39 200 грн). Следует отметить, что цена указана за отремонтированную станцию.

Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию BLUETTI AC200P на Hotline.
Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года
Цены на зарядную станцию BLUETTI AC200P на Mediamarkt

Напомним, в Укрэнерго спрогнозировали улучшение ситуации со светом. В 20-х числах июля по ремонтам планируют вывести часть генерации электроэнергии, что существенно смягчит графики отключений.

Также эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой свет могут давать всего на 2-3 часа в сутки.

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