Насколько подорожали зарядные станции в Украине в июле 2024 года и выгоднее ли покупать их за границей

Семья пользуется зарядной станцией. Фото: shopify.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В украинских городах продолжаются отключения электричества. В последние дни ситуация с энергоснабжением значительно усложнилась. Эксперты предупреждают, что отключения света в Украине продлятся еще долго и призывают готовиться к тяжелому периоду. Впрочем, подготовка к длительным отключениям электричества требует больших затрат, особенно если планируется покупка зарядной станции. За последний месяц их стоимость заметно возросла.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на зарядные станции в Украине в июле 2024 года и сколько они стоят на иностранных маркетплейсах.

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Какая ситуация в энергетике Украины

В начале июля в Украине наблюдается значительный дефицит мощностей по выработке электроэнергии. Страна дополнительно привлекает аварийную помощь из энергосистем Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.

Основная причина введения графиков почасовых отключений и ограничений — последствия ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые осуществляют россияне с начала этого года. Всего в результате последних российских атак на энергетические объекты Украина потеряла около 9 гигаватт мощностей.

Для сравнения это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов за три месяца или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии. Дефицит мощности в системе также усугубляется ростом потребления из-за летней жары.

По словам Генерального директора компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергея Коваленко, в ближайшие шесть-восемь недель ситуация с электричеством в Украине не улучшится и проблемы с дефицитом будут ощутимы. Существенные колебания в течение дня будут происходить из-за зависимости энергосистемы от солнечной и ветровой генерации.

Как изменились цены на зарядные станции в Украине и сколько они стоят за границей

Изменение цен на зарядные станции мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости – Hotline.ua. Кроме того, мы проанализировали цены на эти зарядные станции на иностранных маркетплейсах. Для сравнения стоимости мы выбрали 5 самых популярных зарядных станций по данным Hotline.ua и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.

EcoFlow DELTA Max 2000

Первая зарядная станция в нашем списке. EcoFlow DELTA Max 2000 лидирует по популярности на Hotline.ua. Она имеет емкость 2016 Вт-ч и номинальную мощность 2400 Вт. В начале марта средняя цена на EcoFlow DELTA Max 2000 равнялась 52 805 грн. В настоящее время в Украине она стоит 67 461 грн. Таким образом, цены на эту модель в Украине повысились почти на 28%.

Цены на EcoFlow DELTA Max 2000 в немецком гипермаркете электроники Conrad : 1 470,56 евро (примерно 64 тыс. грн). Следует отметить, что доставка зарядной станции в Украину из стран ЕС может обойтись до 20 тыс. грн.

Цены на EcoFlow DELTA Max 2000 на Aliexpress: 107 782,18 грн.

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA Max 2000 на Hotline.

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA Max 2000 на Conrad

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA Max 2000

EcoFlow DELTA 2

Следующая по популярности — EcoFlow DELTA 2. Зарядная станция с емкостью 1024 Вт-ч и номинальной мощностью 1800 Вт сейчас в среднем стоит 51 307 грн. При этом в начале марта она стоила значительно дешевле — 38 380 грн. EcoFlow DELTA 2 в Украине подорожала более чем на 33%.

Цены на EcoFlow DELTA 2 в немецком супермаркете электроники Mediamarkt: 946 евро (около 41 245 грн).

Цены на EcoFlow DELTA 2 на Aliexpress: 47 013,88 грн.

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA 2 на Hotline.

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA 2 на Mediamarkt

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA 2 на Aliexpress

EcoFlow RIVER 2 Pro

Следующая модель – в нашем списке. EcoFlow RIVER 2 Pro имеет емкость 786 Вт-ч и номинальную мощность 800 Вт. Эта зарядная станция в марте стоила 28 253 грн. Сейчас она продается в среднем по 34 610 грн. Удорожание в Украине составило 22%.

Цены на EcoFlow RIVER 2 Pro в немецком гипермаркете электроники Conrad: 605,51 евро (примерно 26 420 грн).

Цены на EcoFlow RIVER 2 Pro на Aliexpress: 34 676,11 грн

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro на Hotline

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro на Conrad

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro на Aliexpress

EcoFlow RIVER 2

Следующая по популярности "младшая" модель EcoFlow RIVER 2. Она имеет емкость 256 Вт-ч и номинальную мощность 300 Вт. В начале марта EcoFlow RIVER 2 стоила 10 979 грн., сейчас средняя цена на эту зарядную станцию равна 13 090 грн. Цены на EcoFlow River 2 в Украине выросли на 19%.

Цены на EcoFlow RIVER 2 в немецком гипермаркете электроники Conrad: 337,40 евро (около 14 730 грн).

Цены на EcoFlow RIVER 2 на Aliexpress: 13 586,78 грн.

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 на Hotline

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 на Conrad

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 на Aliexpress

BLUETTI AC200P

Единственная в нашем списке модель не от EcoFlow. В настоящее время средняя цена BLUETTI AC200P, емкостью 2000 Вт-ч и номинальной мощностью 2000 Вт, равна 57 584 грн. В начале марта эта модель в среднем стоила 47 492 грн. Таким образом, зарядная станция BLUETTI AC200P подорожала на 21%.

Цены на BLUETTI AC200P в немецком супермаркете электроники Mediamarkt: 899 евро (около 39 200 грн). Следует отметить, что цена указана за отремонтированную станцию.

Цены на зарядную станцию BLUETTI AC200P на Hotline.

Цены на зарядную станцию BLUETTI AC200P на Mediamarkt

Напомним, в Укрэнерго спрогнозировали улучшение ситуации со светом. В 20-х числах июля по ремонтам планируют вывести часть генерации электроэнергии, что существенно смягчит графики отключений.

Также эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой свет могут давать всего на 2-3 часа в сутки.