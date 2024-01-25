В Нацбанке рассказали, вернутся ли украинские беженцы домой в 2024 году

Беженцы на вокзале. Фото: Salwan Georges

В 2023 году Национальный банк Украины ожидал возвращения украинских беженцев из-за границы в этом году. Однако пока этого не фиксируется, наоборот, есть определенный отток.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на пресс-брифинге.

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Вернутся ли украинские беженцы домой в 2024 году

По словам главы Нацбанка Украины, прогнозы на 2024 год не так оптимистичны, как в прошлом. Во-первых, беженцы не спешат с возвращением домой из-за риска безопасности, а во-вторых, украинцы уже приспособились к жизни за рубежом.

"Прогноз 2024 года достаточно осторожно относится к возвращению миграционного потока в Украину. В первую очередь из-за рисков безопасности. Но существенное влияние оказывает на сегодняшний день фактор ассимиляции, приспособление наших граждан к той жизни, которую они начинают выстраивать за рубежом", — сказал он.

Кроме того, замглавы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что риски, связанные с войной, усилились.

"На этот год мы ожидаем незначительное, но увеличение численности наших мигрантов. И уже в следующем году по мере реализации снижения рисков безопасности мы ожидаем возвращения около 400 тысяч человек" , — сказал он.

Сколько украинцы тратят за границей

Николайчук отметил, что НБУ оценивает отток валюты (по данным платежного баланса по статье путешествия) на украинских мигрантов за рубежом в 2022 году на уровне 20 млрд долларов в год, в 2023 году – 18 млрд долларов, в 2024 году – 13 млрд долларов. Снижение связано с тем, что украинские становятся налоговыми резидентами стран ЕС.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что ежедневные расходы украинцев за границей из-за карт украинских банков с апреля прошлого года находиться на уровне 35 млн долларов.

Напомним, что правительство Польши сможет поддерживать беженцев из Украины только до сентября 2024 года, продлив действие закона с марта еще на шесть месяцев. Это связано с тем, что частичную государственную оплату питания и содержание украинских беженцев в специализированных центрах никто не контролирует.