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Коли українські біженці почнуть повертатися додому — прогноз НБУ

25 січня 2024 16:36
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Ірина Шпак
редактор
У Нацбанку розповіли, чи повернуться українські біженці додому у 2024 році
Біженці на вокзалі. Фото: Salwan Georges
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2023 році Національний банк України очікував, що повернення українських біженців з-за кордону почнеться цього року. Проте наразі цього не фіксується, навпаки, є певний відтік.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу.

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Чи повернуться українські біженці додому у 2024 році

За словами голови Нацбанку України, прогнози на 2024 рік не такі оптимістичні, як у минулому. По-перше, біженці не поспішають з поверненням додому через безпекові ризики, а по-друге, українці вже пристосувалися до життя за кордоном.

"Прогноз 2024 року досить обережно ставиться до повернення міграційного потоку в Україну. Першою чергою через безпекові ризики. Але суттєвішого впливу завдає на сьогодні фактор асиміляції, пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном", — сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що ризики, пов’язані з війною, посилилися.

"На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів. І вже наступного року у міру реалізації зниження безпекових ризиків ми очікуємо повернення близько 400 тисяч осіб", — сказав він.

Скільки українці витрачають за кордоном 

Ніколайчук зазначив, що НБУ оцінює відплив валюти (за даними платіжного балансу за статтею подорожі) на українських мігрантів за кордоном у 2022 році на рівні 20 млрд доларів на рік, у 2023 році — 18 млрд доларів, у 2024 році — 13 млрд доларів. Зниження пов’язане з тим, що українці стають податковими резидентами країн ЄС.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що щоденні витрати українців за кордоном через картки українських банків з квітня минулого року перебувать на рівні 35 млн доларів.

Нагадаємо, що Уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України лише до вересня 2024 року, продовживши дію закону з березня ще на шість місяців. Це пов'язано з тим, що часткову державну оплату харчування та утримання українських біженців в спеціалізованих центрах ніхто не контролює.

НБУ
біженці
переселенці
прогнози
війна в Україні

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