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Когда поднимут тариф на электроэнергию — в Минэнерго назвали дату

20 июля 2024 14:03
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на электроэнергию — когда будут повышать тариф в Украине
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Министерство энергетики Украины не намерено повышать тарифы на электроэнергию. Текущая стоимость электроэнергии, которая составляет 4,32 грн за кВт·ч, утверждена до 30 апреля 2025 года.

Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук изданию OBOZ.UA.

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По ее словам, Минэнерго не планирует снова пересматривать цены на электроэнергию.

"О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт·ч до 30 апреля 2025 года", — сказала Гринчук.

Она также отметила, что действующий с 1 июня тариф покрывает лишь себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями — Энергоатомом и Укргидроэнерго. Также он включает расходы на передачу, распределение электроэнергии в регионах и поставки потребителям.

При этом рыночная стоимость электроэнергии составляет примерно 7,5 грн/кВт·ч, то есть тариф на электроэнергию для населения в Украине субсидируется государством. Ранее тариф составлял 2,64 грн/кВт·ч. Государство субсидировало всех потребителей, поскольку этот тариф не покрывал значительную долю реальной стоимости электроэнергии.

"Но из-за значительных разрушений объектов энергетики государство должно направлять больше средств на их восстановление, чтобы люди были со светом. Но даже несмотря на сложную ситуацию в энергетике, государство продолжает компенсировать части тарифа для бытовых потребителей — разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и установленным для населения тарифом, потому что понимает, как сложно сейчас всем украинцам", — отметила заместитель министра энергетики.

Что еще стоит знать

Напомним, энергетики предупреждают, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежки со значительно более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при выявлении одного важного нарушения, за которое придется заплатить больше.

Мы также писали, что тариф на газ для населения в июле остается неизменным. Текущая цена сохранится до конца апреля 2025 года.

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