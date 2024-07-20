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Коли підвищать тариф на електроенергію — у Міненерго назвали дату

20 липня 2024 14:03
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на електроенергію — коли будуть підвищувати тариф в Україні
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт·год, затверджена до 30 квітня 2025 року.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук виданню OBOZ.UA.

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За її словами, Міненерго не планує знову переглядати ціни на електроенергію.

"Щодо підвищення тарифу: 31 травня Кабмін схвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт·год до 30 квітня 2025 року", — сказала Грінчук.

Вона також зазначила, що тариф, який чинний з 1 червня, покриває лише собівартість виробництва електроенергії двома державними енергокомпаніями — Енергоатомом та Укргідроенерго. Також він охоплює витрати на передачу, розподіл електроенергії в регіонах і постачання споживачам.

При цьому ринкова вартість електроенергії становить приблизно 7,5 грн/кВт·год, тобто тариф на електроенергію для населення в Україні субсидується державою. Раніше тариф становив 2,64 грн/кВт·год. Держава субсидувала всіх споживачів, оскільки цей тариф не покривав значної частки реальної вартості електроенергії.

"Але через значні руйнації об'єктів енергетики, держава має спрямовувати великі кошти на їх відновлення, щоб люди були зі світлом. Але навіть попри складну ситуацію в енергетиці, держава продовжує компенсування частини тарифу для побутових споживачів — різницю між ринковою вартістю електроенергії та встановленим для населення тарифом, тому що розуміє, як складно зараз усім українцям", — зазначила заступниця міністра енергетики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, енергетики попереджають, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більше.

Ми також писали, що тариф на газ для населення в липні залишиться незмінним. Поточна ціна збережеться до кінця квітня 2025 року.

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