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Когда легализуют криптовалюту в Украине — что известно

13 октября 2024 13:44
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Криптовалюта в Украине — нардеп рассказал, когда легализуют крипту
Монеты в руках. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Ожидается, что легализация криптовалюты в Украине состоится примерно в первой половине 2025 года. Однако следует отметить, что налоговые льготы в рамках этого процесса не предусматриваются.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире YouTube-канала ASATrьопс.

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Народный депутат сообщил, что сейчас ведется работа над законопроектом, который имеет целью легализацию криптовалюты в Украине.

"До конца года законопроект разрабатывается в соответствии с Нацбанком вместе с МВФ. То есть даже не разрабатывается, а дорабатывается тот, который лежит у нас в комитете. Мы будем иметь от экспертов МВФ уже конкретную официальную позицию по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый -Второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом", — рассказал Гетманцев.

В то же время он подчеркнул, что не следует ожидать налоговых льгот для криптовалюты. Гетманцев отметил, что это будет стандартное налогообложение, аналогичное тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами, то есть будет облагаться инвестиционная прибыль.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине банки начали массово блокировать карты клиентов после транзакций с криптовалютой на p2p платформах, где расчеты производятся между карточками физических лиц. Поскольку этот способ часто используют мошенники, банки могут воспринимать такие операции как потенциально связанные с мошенническими схемами.

Также мы рассказывали, что курс криптовалюты Solana (SOL) за последние два года активно привлекал внимание инвесторов и аналитиков. Это связано с поразительным ростом стоимости актива и его потенциалом стать одним из ведущих криптовалют в мире. Известно, как менялся курс Solana, что повлияло на его динамику и какие прогнозы на 2025 года делают эксперты.

НБУ Даниил Гетманцев криптовалюта деньги законопроект

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