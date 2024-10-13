Криптовалюта в Украине — нардеп рассказал, когда легализуют крипту

Монеты в руках. Фото: Reuters

Ожидается, что легализация криптовалюты в Украине состоится примерно в первой половине 2025 года. Однако следует отметить, что налоговые льготы в рамках этого процесса не предусматриваются.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире YouTube-канала ASATrьопс.

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Когда могут легализовать крипту в Украине

Народный депутат сообщил, что сейчас ведется работа над законопроектом, который имеет целью легализацию криптовалюты в Украине.

"До конца года законопроект разрабатывается в соответствии с Нацбанком вместе с МВФ. То есть даже не разрабатывается, а дорабатывается тот, который лежит у нас в комитете. Мы будем иметь от экспертов МВФ уже конкретную официальную позицию по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый -Второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом", — рассказал Гетманцев.

В то же время он подчеркнул, что не следует ожидать налоговых льгот для криптовалюты. Гетманцев отметил, что это будет стандартное налогообложение, аналогичное тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами, то есть будет облагаться инвестиционная прибыль.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине банки начали массово блокировать карты клиентов после транзакций с криптовалютой на p2p платформах, где расчеты производятся между карточками физических лиц. Поскольку этот способ часто используют мошенники, банки могут воспринимать такие операции как потенциально связанные с мошенническими схемами.

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