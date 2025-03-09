Цены на билеты УЗ — что влияет на стоимость поездки в 2025 году

Поезд Укрзализныци в сине-белой ливрее. Фото: Укрзализныця/Telegram

Многих украинцев интересует, сколько будут стоить железнодорожные билеты весной, летом и осенью 2025 года. Цены на билеты зависят от дня и типа вагона на одном и том же маршруте и в составе одного и того же поезда.

Об этом журналистам издания "РБК-Украина" рассказали в "Укрзализныце".

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В целом цены на билеты зависят от нескольких основных факторов, а именно:

дальности поездки;

класса вагона;

категории поезда по скорости;

уровня сервиса.

Также билеты на поезда могут быть дешевле или дороже в разные дни недели. Например, во вторник и среду на УЗ действует пониженный коэффициент 0,9, а в пятницу и воскресенье — повышенный коэффициент 1,1. Также учитываются коэффициенты индексации по календарным периодам года.

Формирование стоимости проезда осуществляется с учетом отправления поезда из пункта его формирования или оборота. После прохождения вагоном аттестационной комиссии или ремонта цена также может меняться.

Почему цены на билеты в вагонах одного класса могут отличаться

Как рассказали в компании, даже если пассажиры будут ехать в одном поезде, некоторые из них заплатят разную цену за билеты. Ведь все зависит от уровня комфорта и даже даты производства вагона.

Например, если покупать билеты в купейный вагон поезда, который будет ехать из Киева во Львов, можно заметить, что цена отличается.

за место в одном вагоне придется заплатить 403, 63 грн;

билет в другой вагон стоит уже 295, 95 гривен.

Напомним, что "Укрзализныця" установила правила по перевозке ручной клади. Также для пассажиров есть ограничения по перевозке вещей.

Еще мы рассказывали, кто из украинцев может воспользоваться льготным проездом в электричках. Среди них пенсионеры по возрасту и дети из многодетных семей.