Ціни на квитки УЗ — що впливає на вартість поїздки у 2025 році

Поїзд Укрзалізниці у синьо-білій лівреї. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Багатьох українців цікавить, скільки коштуватимуть залізничні квитки навесні, влітку та восени 2025 року. Ціни на квитки залежать від дня та типу вагона на одному й тому ж маршруті та в складі одного й того ж поїзда.

Про це журналістам видання "РБК-Україна" розповіли в "Укрзалізниці".

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Ціни на квитки — як УЗ визначає вартість

Загалом ціни на квитки залежать від кількох основних факторів, а саме:

дальності поїздки;

класу вагона;

категорії поїзда за швидкістю;

рівня сервісу.

Також квитки на поїзди можуть бути дешевшими або дорожчими у різні дні тижня. Наприклад, у вівторок та середу на УЗ діє знижений коефіцієнт 0,9, а в п’ятницю та неділю — підвищений коефіцієнт 1,1. Також враховуються коефіцієнти індексації за календарними періодами року.

Формування вартості проїзду здійснюється з урахуванням відправлення поїзда з пункту його формування або обороту. Після проходження вагоном атестаційної комісії або ремонту ціна також може змінюватись.

Чому ціни на квитки у вагонах одного класу можуть відрізнятися

Як розповіли у компанії, навіть якщо пасажири їхатимуть в одному поїзді, деякі з них заплатять різну ціну за квитки. Адже усе залежить від рівня комфорту і навіть дати виробництва вагона.

Наприклад, якщо купувати квитки у купейний вагон поїзда, який їхатиме з Києва до Львова, можна помітити, що ціна відрізняється.

за місце в одному вагоні доведеться заплатити 403, 63 грн;

квиток в інший вагон коштує вже 295, 95 гривень.

Нагадаємо, що Укрзалізниця встановила правила щодо перевезення ручної поклажі. Також для пасажирів є обмеження щодо перевезення речей.

Ще ми розповідали, хто з українців може скористатися пільговим проїздом в електричках. Серед них пенсіонери за віком та діти з багатодітних родин.