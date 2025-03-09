Ціни на квитки УЗ — що впливає на вартість поїздки у 2025 році

Коли краще купувати квитки — в УЗ пояснили важливі нюанси
Багатьох українців цікавить, скільки коштуватимуть залізничні квитки навесні, влітку та восени 2025 року. Ціни на квитки залежать від дня та типу вагона на одному й тому ж маршруті та в складі одного й того ж поїзда.
Про це журналістам видання "РБК-Україна" розповіли в "Укрзалізниці".
Ціни на квитки — як УЗ визначає вартість
Загалом ціни на квитки залежать від кількох основних факторів, а саме:
- дальності поїздки;
- класу вагона;
- категорії поїзда за швидкістю;
- рівня сервісу.
Також квитки на поїзди можуть бути дешевшими або дорожчими у різні дні тижня. Наприклад, у вівторок та середу на УЗ діє знижений коефіцієнт 0,9, а в п’ятницю та неділю — підвищений коефіцієнт 1,1. Також враховуються коефіцієнти індексації за календарними періодами року.
Формування вартості проїзду здійснюється з урахуванням відправлення поїзда з пункту його формування або обороту. Після проходження вагоном атестаційної комісії або ремонту ціна також може змінюватись.
Чому ціни на квитки у вагонах одного класу можуть відрізнятися
Як розповіли у компанії, навіть якщо пасажири їхатимуть в одному поїзді, деякі з них заплатять різну ціну за квитки. Адже усе залежить від рівня комфорту і навіть дати виробництва вагона.
Наприклад, якщо купувати квитки у купейний вагон поїзда, який їхатиме з Києва до Львова, можна помітити, що ціна відрізняється.
- за місце в одному вагоні доведеться заплатити 403, 63 грн;
- квиток в інший вагон коштує вже 295, 95 гривень.
Нагадаємо, що Укрзалізниця встановила правила щодо перевезення ручної поклажі. Також для пасажирів є обмеження щодо перевезення речей.
Ще ми розповідали, хто з українців може скористатися пільговим проїздом в електричках. Серед них пенсіонери за віком та діти з багатодітних родин.
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