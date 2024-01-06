Ощадбанк готовит изменения для владельцев карт — что нужно знать

Клиентов Ощадбанка предупреждают об изменениях по картам
Государственное финучреждение "Ощадбанк" продлило для своих клиентов возможность пользования платежными картами, срок действия которых истек. В то же время, в банке предупреждают, что с конца марта этого года не смогут ими пользоваться.
О том, как не лишиться доступа к счетам, рассказал глава правления банка Сергей Наумов.
Сроки действия карт Ощадбанка
Ощадбанк занимается осуществлением большого количества различных социальных выплат. В частности, граждане получают пенсии и пособие на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Как отмечает руководитель правления, речь идет о платежных картах, у которых закончился срок пользования в феврале 2022 года. Согласно довоенным требованиям, срок завершения пользования карточками истекал в месяце, указанном на них.
Однако в связи с началом полномасштабного вторжения и связанного с ним перемещения огромного числа украинцев, ряд финучреждений пошел навстречу своим клиентам, продлив период использования просроченных карточек. Аналогично поступило и руководство Ощадбанка.
За время войны банк неоднократно продлевал срок действия пользования платежными картами. На днях банк решил еще раз предоставить возможность своим клиентам не обращаться срочно в финучреждения за новыми карточками. Пользоваться старыми можно еще три месяца. Однако в этот период необходимо обязательно заменить на новые.
"Ощадбанк еще раз продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ, до 31 марта 2024 года", — отметил глава правления.
Как заменить карты на новые
По словам руководителя банка, клиентам для перевыпуска просроченных карточек на новые не обязательно специально лично обращаться в отделение финучреждения.
Для этого предусмотрена возможность дистанционного заказа новой карты. Сделать это можно онлайн в мобильном приложении Ощад. При этом забрать новую пластиковую карту можно в любом офисе финучреждения. При заказе необходимо выбрать наиболее удобное отделение.
Также клиенты могут снимать наличные деньги и осуществлять платежи без использования пластиковых карт — онлайн, добавил Сергей Наумов.
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Также мы писали, что Ощадбанк может списывать с банковских карт украинцев по 100 гривен. В банке дали пояснения, в каких случаях предусмотрена такая комиссия.
Ранее в Ощадбанке заявляли, что с декабря обновляются тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.
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