Ощадбанк готує зміни для власників карток — що треба знати

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" продовжила для своїх клієнтів можливість користування платіжними картками, термін дії яких завершився. Водночас, у банку попереджають, що з кінця березня цього року не зможуть ними користуватися.

Про те, як не втратити доступ до рахунків, розповів голова правління банку Сергій Наумов.

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Терміни дії карток Ощадбанку

Ощадбанк займається здійсненням значної кількості різноманітних соціальних виплат. Зокрема, громадяни отримують пенсії та допомогу на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як зазначає керівник правління, йдеться про платіжні картки, у яких добіг кінця термін користування у лютому 2022 року. Відповідно до довоєнних вимог, термін завершення користування картками спливав у місяці, який на них вказаний.

Проте у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення та пов'язаного з ним переміщення величезного числа українців, низка фінустанов пішла назустріч своїм клієнтам, продовживши період використання протермінованих карток. Аналогічно вчинило і керівництво Ощадбанку.

За час війни банк неодноразово продовжував термін дії користування платіжними картками. Днями банк вирішив ще раз надати можливість своїм клієнтам не звертатися терміново до фінустанов за новими картками. Користуватися старими можна ще три місяці. Однак у цей період необхідно обов'язково замінити на нові.

"Ощадбанк ще раз продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО, до 31 березня 2024 року", — зазначив глава правління.

Як замінити картки на нові

За словами керівника банку, клієнтам для перевипуску протермінованих карток на нові не обов'язково спеціально особисто звертатися у відділення фінустанови.

Для цього передбачена можливість дистанційного замовлення нової картки. Зробити це можна онлайн у мобільному застосунку Ощад. При цьому забрати нову пластикову картку можна у будь-якому офісі фінустанови. Під час замовлення необхідно обрати найбільш зручне відділення.

Також клієнти можуть знімати готівку та здійснювати платежі без використання пластикових карток — онлайн, додав Сергій Наумов.

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Також ми писали, що Ощадбанк може списувати з банківських карток українців по 100 гривень. У банку дали пояснення, в яких випадках передбачена така комісія.

Раніше в Ощадбанку заявляли, що з грудня оновлюються тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.