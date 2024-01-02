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Клиенты Ощадбанка должны дополнительно заплатить за карты — кого касается

2 января 2024 08:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк снимает дополнительную плату за карты – кого касается
Банковская карта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" в некоторых случаях может снимать дополнительную плату за платежные карты. Такое может произойти, если преждевременно "выйдут из строя".

Об этом говорится в сообщении на официальной странице банка в соцсети Facebook.

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Дополнительная плата за карты Ощада

Как говорится в сообщении одного из клиентов Ощадбанка, он обратился в отделение из-за того, что его пластиковая карта преждевременно износилась и встал вопрос замены. Однако сотрудники озвучили сумму, которую должен заплатить клиент за выдачу новой карты. Такая услуга стоит 40 гривен.

"Сегодня трижды был в так называемом отделении так называемого Ощадбанка, чтобы решить один вопрос поменять карточку, потому что существующая расслоилась, как тряпка, хотя должна была служить до 10.25, но 40 грн взять на перевыпуск карты, не заставили себя ждать", — говорится в жалобе.

Когда выдача карт бесплатна

Представители Ощадбанка отреагировали на жалобу, объяснив, что снимают дополнительную плату в связи с тем, что досрочный перевыпуск карты является платной услугой. Бесплатно могут выдать карту, если ее срок истек.

"Если это досрочный перевыпуск, то, согласно тарифам банка, есть комиссия за ее перевыпуск, о которой вам сообщили работники", — отметили в ответе представители банка.

 

сбербанк
Источник: Fb Сбербанк

Что еще стоит знать

Напомним, для клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" произошло очередное обновление тарифов по карточкам. Изменения заработали 1 декабря 2023 года.

Новини.LIVE сообщали также, что государственное финучреждение "Ощадбанк" осуществляет несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.

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