Пакет Microsoft 365 подорожал впервые за 12 лет — сколько теперь стоит подписка

Заставка Microsoft на ноутбуке. Фото: Unsplash

Пакет офисных программ Office 365 (Microsoft 365) от известной компании Microsoft отныне будет стоить дороже для подписчиков. Первое за 12 лет подорожание связано с тем, что компания будет делать ставку на внедрение новых инструментов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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По информации журналистов, за семейную подписку (для шестерых человек) пользователи теперь будут платить 130 долл. в год. А индивидуальным пользователям за годовую подписку придется отдать 100 долл.

Известно, что по обновленным ценам будут покупать подписку новые пользователи, а все остальные тарифы изменятся, когда действующие подписчики решат продлить подписку.

В публикации отмечается, что пакет программ, который ранее назывался Office 365, а теперь — Microsoft 365, подорожал впервые за 12 лет.

"Изменения обеспечивают доступ к ИИ в продуктивных инструментах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей", — сказал вице-президент Microsoft Брайан Ронье.

Он также отметил, что в Office будут появляться новые сервисы, например антивирус. Также пользователи получат возможность редактировать медиа. Кроме того, Ронье обещает, что качество программы в целом улучшится в будущем.

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