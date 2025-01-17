Пакет Microsoft 365 подорожал впервые за 12 лет — сколько теперь стоит подписка

Клиентам Microsoft будет больно — что изменится впервые за 12 лет
Пакет офисных программ Office 365 (Microsoft 365) от известной компании Microsoft отныне будет стоить дороже для подписчиков. Первое за 12 лет подорожание связано с тем, что компания будет делать ставку на внедрение новых инструментов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как изменилась стоимость Office 365 от Microsoft
По информации журналистов, за семейную подписку (для шестерых человек) пользователи теперь будут платить 130 долл. в год. А индивидуальным пользователям за годовую подписку придется отдать 100 долл.
Известно, что по обновленным ценам будут покупать подписку новые пользователи, а все остальные тарифы изменятся, когда действующие подписчики решат продлить подписку.
В публикации отмечается, что пакет программ, который ранее назывался Office 365, а теперь — Microsoft 365, подорожал впервые за 12 лет.
"Изменения обеспечивают доступ к ИИ в продуктивных инструментах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей", — сказал вице-президент Microsoft Брайан Ронье.
Он также отметил, что в Office будут появляться новые сервисы, например антивирус. Также пользователи получат возможность редактировать медиа. Кроме того, Ронье обещает, что качество программы в целом улучшится в будущем.
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