Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиентам Microsoft будет больно — что изменится впервые за 12 лет arrow

Клиентам Microsoft будет больно — что изменится впервые за 12 лет

17 января 2025 16:37
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пакет Microsoft 365 подорожал впервые за 12 лет — сколько теперь стоит подписка
Заставка Microsoft на ноутбуке. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Пакет офисных программ Office 365 (Microsoft 365) от известной компании Microsoft отныне будет стоить дороже для подписчиков. Первое за 12 лет подорожание связано с тем, что компания будет делать ставку на внедрение новых инструментов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Читайте также:

Как изменилась стоимость Office 365 от Microsoft

По информации журналистов, за семейную подписку (для шестерых человек) пользователи теперь будут платить 130 долл. в год. А индивидуальным пользователям за годовую подписку придется отдать 100 долл.

Известно, что по обновленным ценам будут покупать подписку новые пользователи, а все остальные тарифы изменятся, когда действующие подписчики решат продлить подписку.

В публикации отмечается, что пакет программ, который ранее назывался Office 365, а теперь — Microsoft 365, подорожал впервые за 12 лет.

"Изменения обеспечивают доступ к ИИ в продуктивных инструментах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей", — сказал вице-президент Microsoft Брайан Ронье.

Он также отметил, что в Office будут появляться новые сервисы, например антивирус. Также пользователи получат возможность редактировать медиа. Кроме того, Ронье обещает, что качество программы в целом улучшится в будущем.

У Microsoft проблемы с Илоном Маском 

Адвокаты американского миллиардера в конце 2024 года решили через суд запретить OpenAI и Microsoft. Причина судебной тяжбы — эти компании нарушают бизнес правила. Например, OpenAI и Microsoft обвиняются в том, что предлагали инвесторам отказаться от финансирования конкурентов OpenAI, таких как xAI Маска.

Ранее мы рассказывали, что в декабре 2024 года корпорация Microsoft организовала в Украине мероприятие Xbox Game Camp для разработчиков. Это мероприятие было отличной возможностью для новичков, которые только делают первые шаги в создании собственного дела, пообщаться с настоящими профессионалами в этом деле.

Также напомним, что Microsoft больше не поддерживает Paint 3D. Программа появилась вместе с Windows 10, в ней пользователи могли работать с 3D-рисунками.

Microsoft деньги бизнес цены Office

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:05 Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

17:53 Миллион в подземельях — в Одесской области арестовали геологов

17:34 Дождь с мокрым снегом — где прогнозируют сильные осадки завтра

17:33 Зеленский встретился со словацкими политиками — о чем говорили

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:07 Зрелищная погоня на трассе Одесса — Киев — почему убегал водитель

17:03 Изменения в тарифах на свет в январе — что нужно знать украинцам

16:55 Как в Киевской области ликвидируют последствия атаки РФ — видео

16:42 Мужчина из-за обстрела Кривого Рога потерял уже вторую любимую

16:37 Кислица на Совбезе ООН раскрыл геополитические амбиции России

18:05 Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают

17:53 Миллион в подземельях — в Одесской области арестовали геологов

17:34 Дождь с мокрым снегом — где прогнозируют сильные осадки завтра

17:33 Зеленский встретился со словацкими политиками — о чем говорили

17:07 Зрелищная погоня на трассе Одесса — Киев — почему убегал водитель

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:03 Изменения в тарифах на свет в январе — что нужно знать украинцам

16:55 Как в Киевской области ликвидируют последствия атаки РФ — видео

16:42 Мужчина из-за обстрела Кривого Рога потерял уже вторую любимую

16:37 Кислица на Совбезе ООН раскрыл геополитические амбиции России

16:37 Клиентам Microsoft будет больно — что изменится впервые за 12 лет

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать