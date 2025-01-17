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Клієнтам Microsoft буде боляче — що зміниться вперше за 12 років

17 січня 2025 16:37
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пакет Microsoft 365 подорожчав вперше за 12 років — скільки тепер коштує підписка
Заставка Microsoft на ноутбуці. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Пакет офісних програм Office 365 (Microsoft 365) від відомої компанії Microsoft відтепер коштуватиме дорожче для підписників. Перше за 12 років подорожчання пов'язане з тим, що компанія робитиме ставку на впровадження нових інструментів, створених за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише агентство Bloomberg

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За інформацією журналістів, за сімейну передплату (для шістьох осіб) користувачі тепер платитимуть 130 дол. на рік. Натомість індивідуальні користувачі за річну підписку платитимуть 100 дол.

Відомо, що за оновленими цінами купуватимуть підписку нові користувачі, а усі інші тарифи зміняться, коли чинні підписники вирішать продовжити передплату.

У публікації зазначається, що пакет програм, який раніше мав назву Office 365, а тепер – Microsoft 365, подорожчав вперше за 12 років.

"Зміни забезпечують доступ до ШІ у продуктивних інструментах, якими щодня користуються мільйони людей", — сказав віцепрезидент Microsoft Браян Роньє.

Він також зауважив, що Office з'являтимуться нові сервіси, наприклад антивірус. Також користувачі отримають змогу редагувати медіа. Крім того, Роньє обіцяє, що якість програми у цілому покращиться у майбутньому.

У Microsoft проблеми з Ілоном Маском 

Адвокати американського мільярдера наприкінці 2024 року вирішили через суд заборонити OpenAI та Microsoft. Причина судової тяганини — ці компанії порушують бізнесові правила. Наприклад, OpenAI та Microsoft звинувачуються в тому, що пропонували інвесторам відмовитися від фінансування конкурентів OpenAI, таких як xAI Маска.

Раніше ми розповідали, що у грудні 2024 року корпорація Microsoft організувала в Україні захід Xbox Game Camp для розробників. Цей захід був чудовою можливістю для новачків, які лише роблять перші кроки у створенні власної справи, поспілкуватися зі справжніми професіоналами у цій справі. 

Також нагадаємо, що Microsoft більше не підтримує Paint 3D. Програма з'явилася разом з Windows 10, у ній користувачі могли працювати з 3D-малюнками.

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