Пакет Microsoft 365 подорожчав вперше за 12 років — скільки тепер коштує підписка

Заставка Microsoft на ноутбуці. Фото: Unsplash

Пакет офісних програм Office 365 (Microsoft 365) від відомої компанії Microsoft відтепер коштуватиме дорожче для підписників. Перше за 12 років подорожчання пов'язане з тим, що компанія робитиме ставку на впровадження нових інструментів, створених за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише агентство Bloomberg.

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За інформацією журналістів, за сімейну передплату (для шістьох осіб) користувачі тепер платитимуть 130 дол. на рік. Натомість індивідуальні користувачі за річну підписку платитимуть 100 дол.

Відомо, що за оновленими цінами купуватимуть підписку нові користувачі, а усі інші тарифи зміняться, коли чинні підписники вирішать продовжити передплату.

У публікації зазначається, що пакет програм, який раніше мав назву Office 365, а тепер – Microsoft 365, подорожчав вперше за 12 років.

"Зміни забезпечують доступ до ШІ у продуктивних інструментах, якими щодня користуються мільйони людей", — сказав віцепрезидент Microsoft Браян Роньє.

Він також зауважив, що Office з'являтимуться нові сервіси, наприклад антивірус. Також користувачі отримають змогу редагувати медіа. Крім того, Роньє обіцяє, що якість програми у цілому покращиться у майбутньому.

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