ПриватБанк заблокировал счета из-за криптоопераций на Binance — вердикт суда

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного учреждения "ПриватБанк" подал в суд из-за блокирования счетов в связи с продажей активов на криптовалютной бирже Binance. Известно, на чьей стороне в таких случаях закон.

Это следует из решения Надворнянского райсуда Ивано-Франковской области.

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Блокировка счетов ПриватБанка из-за криптоопераций

Как говорится в материалах дела, гражданин получил 12 тыс. грн за продажу активов на криптобирже Binance.

"29.04.2024 года он с помощью криптобиржи Binance со своего электронного кабинета разместил ордер, по которому выставил на продажу 291,26 USDT по цене 41,24 гривны на общую сумму 12 тысяч гривен. На этот ордер отозвался другой гражданин, который, как следует из их электронной переписки, подтвердил со своего электронного кабинета намерение приобрести криптоактивы", — говорится в сообщении.

После поступления денег на счет ПриватБанк оперативно заблокировал все карточные счета.

Мужчина заявил, что у банка отсутствуют данные о том, что его действия содержали признаки мошенничества. Блокировку счетов посчитал противоправной, поэтому подал в суд на действия финучреждения с требованием снять ограничения.

В то же время в ПриватБанке отметили, что, поскольку легитимность платежей по криптовалюте не может быть подтверждена, поэтому вполне правомерно его отнесение к списку лиц, имеющих ограничения в обслуживании банка.

Что решил суд

Как отмечается в судебных материалах, Фемида удовлетворила иск мужчины, а ПриватБанк обязали возобновить обслуживание и осуществление операций по всем карточным счетам клиента.

"АО КБ "ПриватБанк" должным образом не обосновало правомерность длительного блокирования карточных счетов, открытых на имя истца, доказательств на подтверждение наличия нарушений им требований законодательства, по результатам которых были заблокированы его карточные счета АО КБ "ПриватБанк", в суд не предоставило и, несмотря на его неоднократные обращения, не совершило действий, направленных на разблокирование и возобновление обслуживания карточных счетов", — сообщил суд.

Кроме того, судья решил, что срок приостановки обслуживания счетов, включая приостановку расходных операций, длится с 29 апреля 2024 года, то есть нарушены все дедлайны, предусмотренные действующим украинским законодательством.

"Арест на средства истца, которые учитываются на карточном счете, не наложен. Таким образом, действия банка АО КБ "ПриватБанк" по блокированию карточных счетов, открытых на имя истца и приостановку осуществления банковского обслуживания клиента следует признать неправомерными, поэтому исковые требования истца подлежат удовлетворению", — говорится в вердикте суда.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы с имуществом, взятым в кредит или лизинг. Один из них месяцами не может переоформить автомобиль.

Также писали, что клиенты ПриватБанка все чаще жалуются на блокирование счетов и прекращение сотрудничества. Одному из клиентов банка без уведомлений ограничили возможность пользоваться услугами финучреждения.