Клиентам Ощадбанка необходимо заменить карты: виды и условия
Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" летом 2026 года закрыло часть старых карт, срок действия которых истек еще в начале полномасштабной войны, с февраля 2022 года. Для получения доступа к счетам клиентам необходимо обратиться в отделение для перевыпуска нескольких видов карт.
О том, кому следует заменить карты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Какие карты Ощадбанка подлежали окончательному закрытию
По данным банка, владельцам заблокированных старых карт, срок действия которых ранее неоднократно продлевался, необходимо обратиться в отделения банка для перевыпуска.
Речь идет о блокировке летом лишь нескольких видов карт, при этом большинство из них будут действительны до 31 декабря 2026 года. Продление произошло в автоматическом режиме в связи с военным положением.
Аннулированы карты, по которым:
- не проводилось никаких финансовых операций с 1 января 2025 года;
- на карточном счете остаток равен нулю.
Какие виды карт после блокировки требуют замены
По информации банка, заменить старые карты можно в отделении, в котором они были выданы, или в регионе, где они были оформлены впервые.
Речь идет о следующих банковских картах с различным функционалом:
- Личные — предназначены для личных нужд, расчетов и получения бонусов (например, "Моя карта");
- Для выплат — карты, предназначенные для получения социальной помощи, пенсий или других целевых поступлений (например, "Карта для выплат");
- Премиальные — карты для клиентов с улучшенным дополнительным сервисом и преимуществами (например, карта Visa Infinite);
- Зарплатные — дебетовые карты для начисления выплат без кредитных лимитов (карта "Моя зарплата");
- Для молодежи — карты для самых юных клиентов (карта "Лайкью");
- Кредитные — карты с доступом к дополнительным средствам в случае необходимости (например, карта "Моя кредитка").
В Ощадбанке рекомендуют уточнить детали относительно сроков действия карт и необходимости их замены через следующие каналы:
- контактный центр по номеру: 0-800-210-800;
- по веб-звонку на официальном сайте банка;
- посредством звонка в мессенджере Viber.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе в Ощадбанке изменились правила осуществления валютных операций. Согласно решению Нацбанка, гражданам предоставили значительно более широкие возможности за счет увеличения лимитов. В частности, лимит на операции по покупке безналичной валюты повысили в четыре раза, а на снятие наличных средств и расчеты за рубежом с гривневых счетов — вдвое.
Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях Ощадбанк выплачивает на карты кэшбэк за подписки от 20% до 40%. По данным финучреждения, речь идет об акционной программе, которая распространяется только на карты Mastercard, выпущенные Ощадбанком. Компенсации обещают в случае оплаты подписок на сервисы Netflix, ChatGPT Plus и YouTube на официальных порталах или в мобильных приложениях.
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