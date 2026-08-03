Клиентам monobank станет проще контролировать расходы: появилась новая функция

Приложение monobank, чек из магазина. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Чек больше не затеряется в кармане или ящике стола. Наверняка каждый хотя бы раз сталкивался с такой проблемой. Особенно когда нужно вернуть товар, подтвердить расходы или просто вспомнить, на что ушли деньги. Теперь владельцам карт monobank станет значительно проще, ведь банк запустил новую функцию, которая позволяет прикреплять фотографии чеков или даже самих покупок непосредственно к банковским операциям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.

Новая функция в monobank. Скриншот/Олег Гороховский в Telegram

Чеки теперь можно хранить прямо в приложении

3 августа соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил о появлении новой возможности для пользователей приложения. Отныне к каждой транзакции можно добавить фотографию бумажного чека, электронного документа или даже самого товара, который вы приобрели. Фото будет храниться вместе с конкретной операцией, поэтому найти его можно будет буквально за несколько секунд.

По словам Гороховского, эта функция пригодится тем, кто не хочет терять чеки или быстро забывает, на что именно тратил деньги.

Для чего это может понадобиться

На первый взгляд нововведение кажется мелочью. Но на самом деле оно может существенно облегчить жизнь. Например, многие люди до сих пор складывают чеки в кошелек, карманы или коробки дома. Через несколько месяцев найти нужный документ становится почти невозможно.

Теперь достаточно сделать фотографию сразу после покупки, и она навсегда останется привязанной к конкретной операции.

Особенно это пригодится, если:

нужно вернуть товар по гарантии;

необходимо подтвердить покупку;

хочется контролировать семейный бюджет;

нужно быстро вспомнить, что именно было приобретено.

Кому это будет полезно

Новая функция станет удобной не только для обычных пользователей. Предприниматели, самозанятые лица и фрилансеры часто собирают чеки для бухгалтерии, компенсации расходов или налоговой отчетности. Обычно они фотографируют документы по отдельности или хранят их в разных папках телефона.

Теперь все можно хранить в одном месте — непосредственно рядом с платежом, к которому относится этот чек. Это сэкономит время, когда через несколько месяцев понадобится найти подтверждение той или иной покупки.

Если картой пользуются несколько человек

Еще один сценарий, о котором упомянул Олег Гороховский, — совместное использование карты. Довольно часто родители открывают доступ к карте детям, муж или жена оплачивают покупки семейной картой, а предприниматели выдают карты своим помощникам или ассистентам. В таком случае не всегда понятно, что именно было куплено.

Теперь человек, совершивший оплату, может сразу прикрепить фотографию чека или самой покупки. Другой владелец счета откроет операцию и сразу увидит, на что были потрачены средства.

Как воспользоваться новой возможностью

Функция уже начала появляться у пользователей после обновления приложения monobank. Чтобы добавить фотографию, достаточно открыть нужную транзакцию и прикрепить к ней изображение чека или товара. После этого фото будет храниться вместе с этой операцией.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинка предложила Monobank ввести рассрочку на покупку домашних животных. Идея вызвала оживленную дискуссию: часть пользователей поддержала ее как удобный финансовый инструмент, тогда как зоозащитники и большинство комментаторов подчеркнули, что животное — это прежде всего ответственность, а не покупка в кредит.

Также Новини.LIVE писали, что Monobank прекращает использование карт "еПідтримка" для государственных выплат. Отныне клиентам банка необходимо оформить карту "Дія.Картка", ведь именно на нее будет поступать финансовая помощь от государства.