Киевстар повышает тарифы - когда изменятся цены

Смартфон в руках. Фото: Власно.info

Украинцы, являющиеся клиентами мобильного оператора Киевстар, в скором времени начнут платить больше за услуги компании. Ожидается, что к концу года тарифы возрастут в среднем на 25%.

Об этом изданию Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Киевстара в ответ на информационный запрос.

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Что изменится для абонентов

"Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит часть тарифов подписки", — рассказали там.

Отмечается, что решение о пересмотре тарифов назревало давно, поскольку часть цен долго оставалась без изменений, в то время как потребление услуг росло. Например, некоторые тарифные планы не пересматривались больше года, а ряд других не менялся с начала полномасштабной войны.

При этом для абонентов пересмотр тарифов будет постепенным: индексация предусматривается частями и для разных групп абонентов. Уже обновились такие тарифные планы:

"LOVE UA Свет Контракт 2023";

"ВАШ Регион";

"ВАШ ОПТИМУМ";

Smart Max;

"ВАШ Премиум" и "ВАШ Премиум+".

В то же время мобильный оператор, пересмотрев тарифы, обещает предоставить своим абонентам больше преимуществ и услуг. Так, украинцы получат:

дополнительные минуты для звонков на номера других операторов;

дополнительные гигабайты мобильного интернета;

подключение дополнительные безлимитные услуги.

Что еще стоит знать

Летом компания SpaceX, которой владеет миллиардер Илон Маск, объявила, что планирует установить на свои спутники Starlink технологию, выполняющую функции своеобразной башни мобильной связи, но в космосе. Модем будет работать с традиционными мобильными телефонами 4G-LTE, так что миллионы пользователей по всему миру смогут пользоваться интернетом от Starlink.

Напомним, абоненты Киевстар теперь могут покупать номера с новым кодом 077. Раньше для украинцев были доступны коды 067, 068, 096, 097 и 098.

Также сайт Новини.LIVE рассказывал, предлагают ли мобильные операторы своим клиентам в Украине услуги по доступным ценам. Оказывается, Киевстар, Vodafone и lifecell существуют разноплановые тарифы, подключение которых не стоит дорого.