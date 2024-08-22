Київстар обновит ряд изменившихся тарифов с 1 сентября

Магазин Київстар. Фото: nikvesti.com

Мобильный оператор "Київстар" запланировал обновление тарифов, которое вступит в силу с 1 сентября. Нововведение повлияет на цены тарифных планов, а также на объемы предоставленных минут и гигабайтов.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".

Читайте также:

Подробнее об обновлении тарифов

Указано, что обновят тарифы как предоплаты, так и контракта. А именно:

LOVE UA База;

LOVE UA Контракт;

LOVE UA Свет 2023;

LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;

Максимальный Безлим 2019 года.

"С 1 сентября 2024 мы увеличиваем объемы минут и гигабайтов для некоторых тарифов подписки и контракта. Также в тарифе Максимальный Безлим 2019 появятся Суперсилы на выбор и Роуминг как дома", — сказано в сообщении.

Стоимость тарифов также подлежит изменениям, однако детали пока не известны. По информации от "Київстара", абоненты получат SMS с актуальными сведениями о новых условиях и цене тарифов не менее чем за 7 дней до введения изменений.

"Изменения обусловлены тем, что в этих тарифах увеличилось потребление мобильного трафика. Мы пересматриваем стоимость тарифов, чтобы и дальше увеличивать инвестиции, чтобы расширять сеть и оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами", — пояснили в "Київстаре".

Что еще стоит знать

Напомним, из-за частых отключений света в Украине мобильная связь может исчезнуть надолго. Власти требуют от операторов больше времени работать без централизованного электропитания, но не предоставляют для этого преференций. Эксперты прогнозируют, что инвестиции в оборудование приведут к росту тарифов на 50% в 2025 году, однако при продолжительных отключениях все равно вряд ли удастся обеспечить бесперебойную связь.

Мы также писали, что в начале июля операторы ЕС и Украины договорились продлить совместное заявление еще на один год. Благодаря этому украинцы, проживающие в странах Евросоюза, смогут и дальше пользоваться роумингом без дополнительной оплаты.