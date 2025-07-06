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Киевстар продает номера с новым кодом — кто и где может купить

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 15:25
У Киевстара новый код 077 — где продаются такие номера
Женщина смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Абоненты мобильного оператора Киевстар отныне могут покупать себе номера с новым кодом — 077. Стартовые пакеты с таким набором цифр в начале пока доступны для бизнес-клиентов компании, и не только.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевстара.

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Там объяснили, что ранее номера с кодом 077 продавалась вместе с услугой "Красивый номер", за которую абоненты платили 1 тысячу гривен. Но с конца июня 2025 года взять номер с новым кодом без дополнительных услуг и доплат могут:

  • бизнес-клиенты;
  • те, кто уже является абонентом мобильного оператора.

"С 23 июня 2025 года бизнес-клиенты получают в магазинах Киевстар номера с кодом 077. Номера будут доступны бизнес-клиентам в магазинах без дополнительных услуг и доплат", — рассказали в компании.

Как получить номер с кодом 077

Стать владельцем номера можно в любом магазине Киевстар. Покупателю предложат сразу десять вариантов, поэтому выбрать можно будет наиболее желаемый.

Как стало известно ранее, Киевстар открыл доступ к новым тарифным планам подписки и контракта "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой". Услуги в пакетах стоят до 500 грн в месяц. Узнавайте также, с какими мобильными операторами выгодно звонить за границу.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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