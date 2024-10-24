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Киевский ТЦК отремонтирует столовую более чем за 5 млн грн — детали тендера

24 октября 2024 16:04
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Киевском ТЦК планируют ремонт столовой за более 5 млн грн — что известно
Военные в столовой. Фото: facebook.com/1ogtb
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Киевский городской ТЦК (территориальный центр комплектования) планирует потратить более 5 млн грн на капитальный ремонт столовой своего сборного пункта. Все работы будут включать 88 строительных этапов, во время которых будет установлен подвесной потолок, смонтированы перегородки, а также установлены розетки и светильники.

Об этом говорится в объявлении, появившемся в электронной системе публичных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Отмечено, что в октябре 2024 года объявили тендер на капитальный ремонт столовой сборного пункта Киевского городского ТЦК (территориального центра комплектования). Начальная стоимость проекта составила 5,4 млн грн, но во время аукциона эта сумма снизилась до 5,05 млн грн, что стало финальной ценой заключенного договора.

Тендер на ремонт столовой
Тендер на ремонт в столовой Киевского ТЦК. Источник: скриншот

Согласно данным платформы Prozorro, в тендере приняли участие две компании. ООО "ИНСТОК ТРЕЙД" предложило выполнить работы за 5,38 млн грн, тогда как ООО "БК БУД ПЛЮС" выставило ценовое предложение на уровне 5,05 млн грн. Именно последняя компания стала победителем благодаря более выгодной цене. В соответствии с информацией с платформы YouControl, ООО "БК БУД ПЛЮС" специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также выполняет специализированные строительные и ремонтные работы.

Компания-победитель должна выполнить большой объем работ, поскольку запланировано реализовать 88 видов строительных работ. Капитальный ремонт будет включать:

  • снятие старой штукатурки со стен и потолка;
  • прокладка новых трубопроводов для водоснабжения;
  • установка систем вентиляции и освещения;
  • монтаж новых стальных отопительных радиаторов;
  • установление новых перегородок.

Важно, что все работы должны быть завершены до 31 декабря 2024 года, что ограничивает время для их выполнения. Гарантийный срок на выполненные работы составит 10 лет.

Победителю тендера предъявлялись высокие требования. Компания должна была предоставить документальные подтверждения опыта выполнения подобных ремонтных работ и иметь годовой доход в 2023 году, что не менее 90% соответствует ожидаемой стоимости тендера. Также требовалось наличие специалистов соответствующей квалификации, в частности электрогазосварщика, слесаря-сантехника и техника-электрика. Выплата за выполненные работы будет производиться в течение 15 дней после подписания акта приемки.

Согласно документам, опубликованным на платформе Prozorro, проект капитального ремонта уже успешно прошел стадию тендерного отбора и вскоре начнется. Вся документация доступна общественности, что способствует прозрачности процесса и позволяет осуществлять контроль за выполнением работ на каждом этапе.

Что еще стоит знать

Напомним, коммунальная корпорация "Киевавтодор" нашла подрядчика для капитального ремонта аварийного путепровода на улице Новоконстантиновская в Киеве. Объект будет ремонтировать ООО "Ростдорстрой" за 377 млн грн.

Также напомним, что в Одессе ремонт школы за 90 млн грн поручили фирме, не имеющей квалифицированных работников-строителей. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности тендер был отменен.

ТЦК и СП Киев ремонт ProZorro тендер деньги

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