У Київському ТЦК планують ремонт їдальні за понад 5 млн грн — що відомо

Військові в їдальні. Фото: facebook.com/1ogtb

Київський міський ТЦК (територіальний центр комплектування) планує витратити понад 5 млн грн на капітальний ремонт їдальні свого збірного пункту. Усі роботи включатимуть 88 будівельних етапів, під час яких буде встановлено підвісну стелю, змонтовано перегородки, а також встановлено розетки та світильники.

Про це йдеться в оголошенні, яке з'явилося в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Зазначено, що в жовтні 2024 року оголосили тендер на капітальний ремонт їдальні збірного пункту Київського міського ТЦК (територіального центру комплектування). Початкова вартість проєкту становила 5,4 млн грн, але під час аукціону ця сума знизилася до 5,05 млн грн, що стало фінальною ціною укладеного договору.

Тендер на ремонт в їдальні Київського ТЦК. Джерело: скриншот

Згідно з даними платформи Prozorro, у тендері взяли участь дві компанії. ТОВ "ІНСТОК ТРЕЙД" запропонувала виконати роботи за 5,38 млн грн, тоді як ТОВ "БК БУД ПЛЮС" виставила цінову пропозицію на рівні 5,05 млн грн. Саме остання компанія стала переможцем завдяки більш вигідній ціні. Відповідно до інформації з платформи YouControl, ТОВ "БК БУД ПЛЮС" спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель, а також виконує спеціалізовані будівельні та ремонтні роботи.

Компанія-переможець має виконати великий обсяг робіт, оскільки заплановано реалізувати 88 видів будівельних робіт. Капітальний ремонт включатиме:

зняття старого тиньку зі стін та стелі;

прокладення нових трубопроводів для водопостачання;

встановлення систем вентиляції та освітлення;

монтаж нових сталевих опалювальних радіаторів;

встановлення нових перегородок.

Важливо, що всі роботи повинні бути завершені до 31 грудня 2024 року, що обмежує час для їх виконання. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

До переможця тендеру пред'являлися високі вимоги. Компанія повинна була надати документальні підтвердження досвіду виконання подібних ремонтних робіт та мати річний дохід у 2023 році, що не менше ніж на 90% відповідає очікуваній вартості тендеру. Також вимагалася наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, зокрема електрогазозварника, слюсаря-сантехніка та техніка-електрика. Виплата за виконані роботи буде проводитися протягом 15 днів після підписання акту приймання.

Згідно з документами, опублікованими на платформі Prozorro, проект капітального ремонту вже успішно пройшов стадію тендерного відбору і незабаром розпочнеться. Вся документація доступна для громадськості, що сприяє прозорості процесу і дозволяє здійснювати контроль за виконанням робіт на кожному етапі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, комунальна корпорація "Київавтодор" знайшла підрядника для капітального ремонту аварійного шляхопроводу, що на вулиці Новокостянтинівська у Києві. Об'єкт ремонтуватиме ТОВ "Ростдорстрой" за 377 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що в Одесі ремонт школи за 90 млн грн доручили фірмі, яка не має кваліфікованих працівників-будівельників. Завдяки втручанню Бюро економічної безпеки тендер скасували.