Хакеры из Китая взломали санкционный офис Минфина США

Министерство денег США. Фото: Bloomberg

Группировка китайских хакеров взлломала один из самых секретных офисов Министерства финансов Соединенных Штатов, занимающийся внедрением санкционной политики против других стран и отдельных групп лиц. В результате кибератаки был похищен ряд несекретных документов.

Об этом сообщает The Washington Post в четверг, 2 января.

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Атака хакеров на Минфин США

Китайские хакеры украли несекретные документы из одного из офисов Минфина США, занимающегося санкционной политикой. Офис, система которого была взломана, участвует во внедрении санкций против стран и лиц, нарушающих международные нормы.

Аналитики отметили, что эта кибератака демонстрирует решительность Китая в деле получения разведданных о ключевых соперниках по глобальной борьбе за доминирование.

Атака Salt Typhoon, которую считают наибольшим взломом телекоммуникационных сетей в США, могла также угрожать кибербезопасности граждан.

Взломанные системы включают спецсистемы правительства США. Это создает угрозу конфиденциальности и безопасности национальных интересов.

Последствия кибератаки на Минфин США

Неназванные чиновники сообщили, что китайские хакеры взломали Управление по контролю за иностранными активами и Управление финансовых исследований, а также офис главы Минфина Джанет Йеллен.

По словам чиновников, ключевые интересы для китайского правительства представляет ряд китайских компаний, которые могут находиться под давлением американских санкций.

Также в письме Министерства финансов США в Конгресс говорилось, что хакеры взломали стороннего поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust.

Напомним также, что китайские фирмы, частные лица и организации часто становятся объектом санкций США, которые Вашингтон использует как ключевой инструмент своей внешней политики в отношении Пекина.

Ранее мы писали, что ряд французских городских и региональных интернет-ресурсов стал недоступным из-за хакерских атак.

Также мы сообщали, что 19 декабря россияне совершили масштабную кибератаку на государственные реестры Украины.