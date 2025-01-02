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Китайські хакери зламали санкційний офіс Мінфіну США

2 січня 2025 12:34
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Хакери з Китаю зламали санкційний офіс Мінфіну США
Міністерство фінансів США. Фото: Bloomberg
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Угруповання китайських хакерів зламало один з найсекретніших офісів Міністерства фінансів Сполучених Штатів, який займається впровадженням санкційної політики проти інших країн і окремих груп осіб. Внаслідок кібератаки було вкрадено низку несекретних документів.

Про це повідомляє The Washington Post у четвер, 2 січня.

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Атака хакерів на Мінфін США

Китайські хакери вкрали несекретні документи з одного з офісів Мінфіну США, що займається санкційною політикою. Офіс, система якого була зламана, бере участь у запровадженні санкцій проти країн та осіб, що порушують міжнародні норми.

Аналітики зазначили, що ця кібератака демонструє рішучість Китаю у справі отримання розвідданних про ключових суперників у глобальній боротьбі за домінування.

Атака Salt Typhoon, яку вважають найбільшим зламом телекомунікаційних мереж у США, могла також загрожувати кібербезпеці громадян.

Зламані системи включають спецсистеми уряду США. Це створює загрозу приватності та безпеці національних інтересів.

Наслідки кібератаки на Мінфін США

Неназвані посадовці повідомили видання, що китайські хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами та Управління фінансових досліджень, а також офіс глави Мінфіну Джанет Єллен.

За словами високопосадовців, ключові інтереси для китайського уряду представляє низка китайських компаній, які можуть перебувати під тиском американських санкцій.

Також у листі Міністерства фінансів США до Конгресу йшлося, що хакери зламали стороннього постачальника послуг кібербезпеки BeyondTrust.

Нагадуємо також, що китайські фірми, приватні особи та організації часто стають об'єктом санкцій США, які Вашингтон використовує як ключовий інструмент своєї зовнішньої політики щодо Пекіна.

Раніше ми писали, що низка французьких міських та регіональних інтернет-ресурсів стала недоступною через атаки хакерів.

Також ми повідомляли, що 19 грудня росіяни здійснили масштабну кібератаку на державні реєстри України.

Мінфін США Китай кібератака хакери

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