Китай вкладывает 47,5 миллиарда долларов в свою индустрию микросхем

Сотрудники производственной линии на заводе в Китае. Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Правительство Китая решило ускорить свои планы по доминированию страны в передовых технологиях будущего. В КНР будет создан крупнейший в истории государственный инвестиционный фонд полупроводников.

Об этом сообщает CNN.

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Фонд с бюджетом в 47,5 миллиарда долларов создается из-за жестких ограничений на экспорт американских чипов и технологий. Санкции со стороны США были введены, чтобы охладить амбиции Пекина.

Инвестировать в фонд будут шесть крупнейших государственных банков страны, включая ICBC и China Construction Bank. Такие действия правительства подчеркивают стремление китайского лидера Си Цзиньпина укрепить позиции Китая как технологической сверхдержавы.

В своей дорожной карте "Сделано в Китае 2025" правительство Китая поставило перед страной цель стать мировым лидером в широком спектре отраслей, включая искусственный интеллект, беспроводную связь 5G и квантовые вычисления.

Последним инвестиционным инструментом является третья фаза китайского инвестиционного фонда индустрии интегральных микросхем. "Большой фонд", как его называют, был официально основан в Пекине в пятницу, 24 мая.

После новости об учреждении фонда стоимость ведущих китайских производителей чипов подскочила. Акции третьего в мире контрактного производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation с понедельника выросли на 7%. Акции второго по величине производителя микросхем в Китае и поставщика Huawei Hua Hong Semiconductor выросли на 13%.

Первая фаза фонда была создана в 2014 году с объемом 138,7 миллиарда юаней (19,2 миллиарда долларов США). Вторая фаза была создана пять лет спустя, ее уставный капитал составил 204,1 миллиарда юаней (28,2 миллиарда долларов США).

Эти инвестиции направлены на то, чтобы довести полупроводниковую промышленность страны до международных стандартов до 2030 года. Как отметило Министерство промышленности и информационных технологий Китая, деньги в первую очередь будут вкладывать в производство чипов, проектирование, оборудование и материалы.

Что может помешать производству чипов в Китае

В последние годы строительство "Большого фонда" пострадало от коррупционных скандалов. В 2022 году служба по борьбе с коррупцией в стране начала расследование деятельности некоторых ведущих китайских деятелей в государственных компаниях по производству микросхем. Бывший исполнительный директор Sino IC Capital Лу Цзюнь, руководившая "Большим фондом", была обвинена во взяточничестве.

Эти скандалы — не единственные препятствия, которые могут серьезно подорвать амбиции Си Цзиньпина по достижению Китаем технологической самостоятельности. В октябре 2022 года США представили комплекс мер экспортного контроля, запрещающих китайским компаниям покупать передовые чипы и оборудование для их производства без лицензии.

Администрация Байдена также просит своих союзников, включая Нидерланды и Японию, ввести собственные ограничения. В прошлом году Пекин нанес ответный удар, введя контроль над экспортом двух стратегических видов сырья, имеющих решающее значение для мировой индустрии производства чипов.

Напомним, акции застройщиков не начали расти после "исторических шагов" правительства Китая по стабилизации сектора недвижимости, пострадавшего от кризиса. Инвесторы обеспокоены тем, что эти меры не смогут изменить ситуацию и восстановить спрос и доверие.

Также мы писали, что в апреле 2024 года объем промышленного производства в Китае превысил прогнозы аналитиков. Этому способствовало улучшение внешнего спроса, хотя розничные продажи в стране неожиданно замедлились. Это не единственная проблема, с которой сталкивается экономика КНР.