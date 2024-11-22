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Кем работают и сколько зарабатывают фрилансеры

22 ноября 2024 04:35
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Сколько платят фрилансерам в Украине и в каких сферах они обычно работают
Девушка работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Более 67% поколения зуммеров, то есть людей, родившихся в период с 1997 по 2012 годы, работают на фрилансе. Такой вид заработка подходит тем, кто хочет реализоваться, развиваться, а также совмещать доход с работой по хобби.

Об этом говорится в исследовании, которое обнародовали на онлайн-сервисе Freelancehunt.

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Опрос проводили среди молодых фрилансеров в возрасте от 24 до 29 лет, которые уже не учатся в вузах, а значит имеют больше времени для работы и более взвешенно выбирают специализацию. Наиболее популярными среди фрилансеров профессиями оказались дизайнеры (41,8%), программисты (19,5%) и копирайтеры (11,2%). Почти половина опрошенных (43,9%) ответили, что работают до 20 часов в неделю. Такая умеренная нагрузка позволяет уделять время не только работе, но и личным проектам и отдыху.

Сколько часов в неделю работают фрилансеры в Украине
Инфографика "Количество рабочих часов фрилансеров в неделю". Фото: Freelancehunt

Около 23% респондентов заявили, что готовы сменить фриланс на постоянную работу, если уровень дохода будет не меньше. Еще 70% опрошенных зуммеров убеждены, что фриланс реально совмещать с работой по традиционному восьмичасовому графику (с 09:00 до 17:00)

Большинство начинающих фрилансеров (62,02%) зарабатывают до 500 долларов ежемесячно. Специалистам среднего уровня за месяц работы платят до тысячи долларов. А вот более опытные могут заработать более трех тысяч долларов.

Заработок фрилансеров в Украине
Инфографика "Средний ежемесячный заработок фрилансеров". Фото: Freelancehunt

Самыми популярными категориями являются дизайн и арт, программирование и работа с текстом.

Категории работы для фрилансеров
Инфографика "Категории для работы на фрилансе". Фото: Freelancehunt

Напомним, в полку "Азов" нужны люди, умеющие создавать и монтировать видео. Речь идет о видеографах, операторах-монтажерах. За месяц работы на такой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.

Также мы рассказывали о профессиях, которые могут показаться странными, но несмотря на специфичность, неплохо оплачиваются. Например, тестировщику матрасов за год работы платят не менее 50 тысяч долларов.

работа экономика доходы финансы зарплата фрилансеры

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