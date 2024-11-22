Скільки платять фрилансерам в Україні та в яких сферах вони зазвичай працюють

Дівчина працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Більше 67% покоління зумерів, тобто людей, які народилися в період від 1997 по 2012 роки, працюють на фрилансі. Такий вид заробітку підходить тим, хто хоче реалізуватися, розвиватися, а також поєднувати дохід із роботою за хобі.

Про це йдеться в дослідженні, яке оприлюднили на онлайн-сервісі Freelancehunt.

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Ким і де працюють фрилансери та скільки їм платять

Опитування проводили серед молодих фрилансерів віком від 24 до 29 років, які вже не навчаються у вишах, а отже мають більше часу для роботи та більш виважено обирають спеціалізацію. Найбільш популярними серед фрилансерів професіями виявилися дизайнери (41,8%), програмісти (19,5%) та копірайтери (11,2%). Майже половина опитаних (43,9%) відповіла, що працює до 20 годин на тиждень. Таке помірне навантаження дозволяє приділяти час не лише роботі, а й особистим проєктам і відпочинку.

Інфографіка "Кількість робочих годин фрилансерів за тиждень". Фото: Freelancehunt

Близько 23% респондентів заявили, що готові змінити фриланс на постійну роботу, якщо рівень доходу буде не менше. Ще 70% опитаних зумерів переконані, що фриланс реально поєднувати з роботою за традиційним восьмигодинним графіком (з 09:00 до 17:00)

Більшість фрилансерів-початківців (62,02%) заробляють до 500 доларів щомісяця. Фахівцям середного рівня за місяць роботи платять до тисячі доларів. А от більш досвідчені можуть заробити понад три тисячі доларів.

Інфографіка "Середній щомісячний заробіток фрилансерів". Фото: Freelancehunt

Найпопулярнішими категоріями роботи є дизайн та арт, програмування та робота з текстом.

Інфографіка "Категорії для роботи на фрилансі". Фото: Freelancehunt

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні люди, які вміють створювати та монтувати відео. Йдеться про відеографів, операторів-монтажерів. За місяць роботи на такій посаді можна заробити до 125 тисяч гривень.

Також ми розповідали про професії, які можуть здатися дивними, але, попри специфічність, непогано оплачуються. Наприклад, тестувальнику матраців за рік роботи платять щонайменше 50 тисяч доларів.