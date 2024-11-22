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Ким працюють і скільки заробляють фрилансери

22 листопада 2024 04:35
Чекарьова Марія - редактор
Скільки платять фрилансерам в Україні та в яких сферах вони зазвичай працюють
Дівчина працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

Більше 67% покоління зумерів, тобто людей, які народилися в період від 1997 по 2012 роки, працюють на фрилансі. Такий вид заробітку підходить тим, хто хоче реалізуватися, розвиватися, а також поєднувати дохід із роботою за хобі. 

Про це йдеться в дослідженні, яке оприлюднили на онлайн-сервісі Freelancehunt

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Опитування проводили серед молодих фрилансерів віком від 24 до 29 років, які вже не навчаються у вишах, а отже мають більше часу для роботи та більш виважено обирають спеціалізацію. Найбільш популярними серед фрилансерів професіями виявилися дизайнери (41,8%), програмісти (19,5%) та копірайтери (11,2%). Майже половина опитаних (43,9%) відповіла, що працює до 20 годин на тиждень. Таке помірне навантаження дозволяє приділяти час не лише роботі, а й особистим проєктам і відпочинку.

Скільки годин на тиждень працюють фрилансери в Україні
Інфографіка "Кількість робочих годин фрилансерів за тиждень". Фото: Freelancehunt

Близько 23% респондентів заявили, що готові змінити фриланс на постійну роботу, якщо рівень доходу буде не менше. Ще 70% опитаних зумерів переконані, що фриланс реально поєднувати з роботою за традиційним восьмигодинним графіком (з 09:00 до 17:00)

Більшість фрилансерів-початківців (62,02%) заробляють до 500 доларів щомісяця. Фахівцям середного рівня за місяць роботи платять до тисячі доларів. А от більш досвідчені можуть заробити понад три тисячі доларів. 

Заробіток фрилансерів в Україні
Інфографіка "Середній щомісячний заробіток фрилансерів". Фото: Freelancehunt

Найпопулярнішими категоріями роботи є дизайн та арт, програмування та робота з текстом.

Категорії роботи для фрилансерів
Інфографіка "Категорії для роботи на фрилансі". Фото: Freelancehunt

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні люди, які вміють створювати та монтувати відео. Йдеться про відеографів, операторів-монтажерів. За місяць роботи на такій посаді можна заробити до 125 тисяч гривень.

Також ми розповідали про професії, які можуть здатися дивними, але, попри специфічність, непогано оплачуються. Наприклад, тестувальнику матраців за рік роботи платять щонайменше 50 тисяч доларів.

робота економіка доходи фінанси зарплатня фрилансери

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Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

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