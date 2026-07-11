Килограмм по 180 гривен: какая ягода столько стоит и почему подорожала

Продавщица, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине постепенно заканчивается сезон клубники, что сказывается на ценах на эту популярную среди украинцев ягоду. Так, за последнюю неделю килограмм подорожал более чем на 20%. При этом клубника в июле 2026 года остается дешевле, чем в июле 2025-го.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

Цены на клубнику в июле

Как отмечается, клубника дорожает из-за:

сокращения предложения;

завершение сезона сбора в большинстве регионов.

Сейчас на рынках покупателям предлагают клубнику по ценам от 100 до 180 гривен за килограмм.

"Производители объясняют рост цен прежде всего сезонным фактором. Во многих хозяйствах период массовой реализации клубники подходит к концу, поэтому объемы поставок на рынок быстро сокращаются", — говорится в сообщении.

При этом спрос на клубнику по-прежнему высок. Ягоду покупают как рядовые потребители, так и перерабатывающие предприятия, которые используют ее в производстве различных продуктов.

Что будет с ценами дальше

По прогнозам, в дальнейшем на цены будет влиять то, как быстро завершат сезон другие хозяйства и сохранится ли высокий спрос на клубнику.

Отметим, что в июне килограмм клубники стоил не менее 80 гривен. Максимальные цены на ягоду достигали 170 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинцам уже доступны арбузы от местных хозяйств. Первые поставки поступили из Николаевской и Одесской областей. Между тем цены в супермаркетах в июле колеблются от 39,90 до 69,90 гривен за килограмм.

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