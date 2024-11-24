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Киевляне отдают более половины зарплаты на аренду жилья

24 ноября 2024 14:32
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Аренда квартиры в Киеве "съедает" 68% средней зарплаты
Заключение сделки. Фото: Freepic
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в ноябре 2024 г. достигла 68% от средней заработной платы. Это свидетельствует о росте расходов на жилье, ведь еще полгода назад этот показатель был на 6% ниже.

Такие данные были получены в рамках исследования, проведенного платформой ЛУН и Work.ua, анализируя доступность аренды в столице.

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Расходы на аренду

По состоянию на ноябрь 2024 стоимость аренды жилья значительно влияет на бюджеты украинцев, в зависимости от города проживания. В Киеве аренда однокомнатной квартиры "съедает" 68% средней зарплаты, двухкомнатной — 100% (+11%), а трехкомнатной — 166% (+7% по сравнению с апрелем).

Во Львове аренда однокомнатного жилья составляет 80% средней зарплаты (+6%), двухкомнатного — 89% (+5%), трехкомнатного — 102% (+9%). В Одессе ситуация несколько лучше: однокомнатная квартира обходится в 43% (+8%), двухкомнатная — в 59% (+14%), а трехкомнатная достигает 100% (+22%).

Среди городов с наибольшей и наименьшей нагрузкой на зарплату выделяются Ужгород, где аренда однокомнатной квартиры составляет 87% заработка, и Харьков только 21%.

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Расходы на аренду. Источник: Work.ua

По данным ЛУН, в мирное время более низкий процент расходов на аренду в отношении зарплаты свидетельствует о более высоком уровне благосостояния в городе. Однако в условиях войны этот показатель часто указывает на опасность региона. К примеру, в Харькове доля расходов на аренду составляет лишь 21%, в Николаеве и Запорожье — 28%.

Специалисты отмечают, что такая ситуация может быть одной из причин, почему часть жителей остается в этих городах, несмотря на риски вместо переезда в более безопасные регионы.

В противоположность опасным регионам в относительно безопасных городах Украины наблюдаются крайне высокие затраты на аренду однокомнатного жилья. Так, в Ужгороде они достигают 87% средней зарплаты, во Львове — 80%, а в Ивано-Франковске — 70%.

Данные исследования свидетельствуют о том, что такие показатели значительно превышают финансовые возможности многих граждан. Высокая стоимость аренды усложняет способность сохранять благосостояние на должном уровне, заставляя людей ограничивать другие расходы.

Что еще стоит знать

Напомним, проблемы в энергетике, нехватка квалифицированных кадров, увеличение курса доллара, общая неблагоприятная экономическая ситуация в Украине привели к падению спроса на рынке недвижимости. Люди в ожидании улучшения: они следят за колебаниями стоимости, оценивают свои инвестиционные возможности и надеются на частичное удешевление жилья.

Мы также писали, что владельцы недвижимости должны декларировать доходы, если сдают жилье в аренду. Средства, полученные таким способом, считаются регулярными финансовыми поступлениями и подлежат налогообложению. Наличие "скрытых квартирантов" могут квалифицировать как уклонение от уплаты налогов.

квартиры недвижимость деньги жилье аренда цены в Украине

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