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Кияни віддають понад половину зарплати на оренду житла

24 листопада 2024 14:32
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Оренда квартири в Києві "з'їдає" 68% середньої зарплати
Укладання угоди. Фото: Freepic
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у листопаді 2024 року досягла 68% від середньої заробітної плати. Це свідчить про зростання витрат на житло, адже ще пів року тому цей показник був на 6% нижчим. 

Такі дані були отримані в рамках дослідження, яке провели платформа ЛУН та Work.ua, аналізуючи доступність оренди в столиці.

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Витрати на оренду

Станом на листопад 2024 року вартість оренди житла значно впливає на бюджети українців, залежно від міста проживання. У Києві оренда однокімнатної квартири "з'їдає" 68% середньої зарплати, двокімнатної — 100% (+11%), а трикімнатної — 166% (+7% порівняно з квітнем).

У Львові оренда однокімнатного житла становить 80% середньої зарплати (+6%), двокімнатного — 89% (+5%), трикімнатного — 102% (+9%). В Одесі ситуація дещо краща: однокімнатна квартира обходиться в 43% (+8%), двокімнатна — у 59% (+14%), а трикімнатна сягає 100% (+22%).

Серед міст з найбільшим та найменшим навантаженням на зарплату виділяються Ужгород, де оренда однокімнатної квартири становить 87% заробітку, та Харків — лише 21%.

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Витрати на оренду. Джерело: Work.ua

За даними ЛУН, у мирний час нижчий відсоток витрат на оренду відносно зарплати свідчить про вищий рівень добробуту в місті. Проте в умовах війни цей показник часто вказує на небезпеку в регіоні. Наприклад, у Харкові частка витрат на оренду становить лише 21%, у Миколаєві та Запоріжжі — 28%.

Фахівці зазначають, що така ситуація може бути однією з причин, чому частина мешканців залишається у цих містах, попри ризики, замість переїзду до безпечніших регіонів.

На противагу небезпечним регіонам, у відносно безпечних містах України спостерігаються вкрай високі витрати на оренду однокімнатного житла. Так, в Ужгороді вони сягають 87% середньої зарплати, у Львові — 80%, а в Івано-Франківську — 70%.

Дані дослідження свідчать, що такі показники значно перевищують фінансові можливості багатьох громадян. Висока вартість оренди ускладнює здатність зберігати добробут на належному рівні, змушуючи людей обмежувати інші витрати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, проблеми в енергетиці, нестача кваліфікованих кадрів, збільшення курсу долара, загальна несприятлива економічна ситуація в Україні призвели до падіння попиту на ринку нерухомості. Люди в очікуванні покращення: вони слідкують за коливаннями вартості, оцінюють власні інвестиційні можливості та сподіваються на часткове здешевлення житла.

Ми також писали, що власники нерухомості повинні декларувати доходи, якщо здають житло в оренду. Кошти, отримані таким способом, вважаються регулярними фінансовими надходженнями, тож підлягають оподаткуванню. Наявність "прихованих квартирантів" можуть кваліфікувати як ухилення від сплати податків.

квартири нерухомість гроші житло оренда ціни в Україні

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