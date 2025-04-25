Зарплаты программистов в Украине — сколько зарабатывают в 2025 году

Человек за компьютером. Фото: Unsplash

Зарплаты в украинском ІТ-секторе растут, особенно у нетехнических работников. В то же время их выплаты все равно сильно отстают от зарплат технических специалистов.

Об этом говорится в исследовании DOU.

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Как отмечается, высокой зарплатой для технических специалистов в Украине считается 6 тыс. долларов (247,8 тыс. гривен) и 3,3 тыс. долларов (136,2 тыс. гривен) — для нетехнических. При этом:

наибольшее количество айтишников в Украине имеют ежемесячную зарплату в размере от 1 тыс. долларов до 2 тыс. долларов (41,3 тыс. — 82,6 тыс. гривен);

почти половина специалистов, которые остаются в стране, зарабатывают до 3 тыс. долларов (123,9 тыс. гривен);

более 6 тыс. долларов зарплаты имеют лишь 9% IT-специалистов в Украине.

Также сохраняется существенная разница в зарплатах технических и нетехнических специалистов в ИТ. Так, в Украине 65% нетехнических специалистов получают до 2 тыс. долларов, зато среди технических специалистов такую зарплату платят 33%. В то же время более 6 тыс. долларов в Украине зарабатывает всего 1% нетехнических специалистов в Украине, а еще 15% зарабатывают более 3 тыс. долларов. Примечательно, что процент тех, кто имеет заработок в 1 тыс. долларов (41,3 тыс. гривен), снизилась на 5% и сейчас составляет 25%.

Напомним, какие доходы имеют специалисты, которые занимаются созданием игр. Так, в 2024 году медиана зарплат в геймдеве достигла исторического максимума.

Также мы рассказывали, сколько зарабатывают украинские айтишники, которые из-за войны уехали за границу. Большинство специалистов пока продолжают жить и работать в Европе.