Зарплати програмістів в Україні — скільки заробляють у 2025 році

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

Зарплати в українському ІТ-секторі зростають, особливо у нетехнічних працівників. Водночас їхні виплати усе одно сильно відстають від зарплат технічних фахівців.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

Реклама

Читайте також:

Які зарплати виплачують програмістам у 2025 році

Як зазначається, високою зарплатою для технічних фахівців в Україні вважається 6 тис. доларів (247,8 тис. гривень) та 3,3 тис. доларів (136,2 тис. гривень) — для нетехнічних. При цьому:

найбільша кількість айтівців в Україні мають щомісячну зарплату у розмірі від 1 тис. доларів до 2 тис. доларів (41,3 тис. — 82,6 тис. гривень);

майже половина фахівців, які залишаються в країні, заробляють до 3 тис. доларів (123,9 тис. гривень);

понад 6 тис. доларів зарплати мають лише 9% IT-спеціалістів в Україні.

Також зберігається суттєва різниця в зарплатах технічних і нетехнічних фахівців в ІТ. Так, в Україні 65% нетехнічних фахівців отримують до 2 тис. доларів, натомість серед технічних фахівців частка складає 33%. Водночас понад 6 тис. доларів в Україні заробляє всього 1% нетехнічних фахівців в Україні, а ще 15% заробляють понад 3 тис. доларів. Примітно, що частка тих, хто має заробіток в 1 тис. доларів (41,3 тис. гривень), знизилася на 5% і наразі становить 25%.

Нагадаємо, які доходи мають спеціалісти, які займаються створенням ігор. Так, у 2024 році медіана зарплат у геймдеві досягла історичного максимуму.

Також ми розповідали, скільки заробляють українські айтівці, які через війну виїхали за кордон. Більшість фахівців наразі продовжують жити та працювати в Європі.