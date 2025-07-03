Антикоррупционные органы Украины — полномочия НАБУ, САП, БЭБ, НАПК и ГБР

Вход в Бюро экономической безопасности. Фото: esbu.gov.ua

Украина ведет борьбу с коррупцией, местами успешно, местами — откровенно не очень. Для этого у нас в государстве есть, ну действительно, очень много антикоррупционных органов. В которых каждый украинец иногда может банально запутаться. Собственно, об этом и поговорим сегодня.

НАБУ, ГБР, НАПК, САП, БЭБ — это те аббревиатуры, которые практически каждый из нас чуть ли не ежедневно встречает в новостях. Но вполне может в них запутаться.

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Поэтому попробуем "распутаться" раз и навсегда. Тем более, повод есть вполне положительный — в БЭБ, кажется, скоро назначат руководителя.

Итак, в чем разница между антикоррупционными аббревиатурами и чем они, в конце концов, занимаются?

Национальное антикоррупционное бюро. Фото: Facebook НАБУ

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины появилось в нашем государстве 16 апреля 2015 года.

Тогда его возглавил Артем Сытник. Сейчас, с марта 2023 года его возглавляет Семен Кривонос.

Коротко о НАБУ

Вот дословно, что написано на их странице:

"Задачей Национального бюро является противодействие коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности, а также принятие других предусмотренных законом мер по противодействию коррупции".

Если сильно упростить, то НАБУ занимается противодействием правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности.

Известные дела

НАБУ против Романа Насирова

Ну, вы же знаете этого персонажа, который стал мемом в интернете, благодаря его клетчатому одеялу.

Дело тянулось очень долго. Еще с марта 2017 года, когда прошли первые обыски в офисах ГФС (а Насиров там был главным, да. Это для тех, кто не помнит).

Его обвиняют в вероятном получении 722 млн грн взятки за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка.

Не так давно Насиров "засветился" в новостях, когда вдруг добровольно мобилизовался в ВСУ. Долго эта мобилизация, однако, не продлилась.

НАБУ против судьи Чауса

Тоже очень резонансное дело, которое стартовало еще в 2016 году. Тогда судью Николая Чауса задержали во время получения взятки по делу о торговле наркотиками.

По данным НАБУ, полученные деньги он закапывал на своем огороде в литровых банках.

В июне 2023 года ему назначили 10 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований. Фото Ковальчук Виктор / УНИАН

ГБР

Государственное бюро расследований появилось на территории нашего государства 27 ноября 2018 года, хотя закон о его появлении был принят еще в ноябре 2015 года.

Сейчас его возглавляет Алексей Сухачев.

Коротко о ГБР

Опять же, прямо с их официальной страницы:

"В подследственности ГБР — высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления.

Это люди, которые имеют возможность влиять на ход уголовного производства и избегать наказания, из-за чего общество не доверяет работе правоохранительных органов и судебной системы".

Если упростить, ГБР занимается делами тех людей, которые сами должны были бы соблюдать закон, но его нарушили. А еще расследует военные преступления РФ.

Известные дела

ГБР против Медведчука

Еще в июне 2022 года следователи ГБР завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука в ряде преступлений, в том числе — в государственной измене.

Прямо сейчас Медведчук, как известно, находится в России. Его вместе с десятками россиян обменяли в РФ на 215 украинских защитников в сентябре 2022 года.

ГБР против чиновников, которые организуют схемы побега за границу

В январе этого года ГБР подытожило результаты годовой "охоты" за чиновниками, которые организовывали незаконную переправку граждан Украины через границу.

Результаты следующие: разоблачены 120 должностных лиц, всего расследовано 287 уголовных производств, в суд направлено 61 обвинительный факт.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Фото: Слідство.info

НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции появилось в Украине 26 апреля 2015 года, когда был введен в действие Закон "О предотвращении коррупции".

Сейчас его возглавляет Виктор Павлущик.

Коротко о НАПК

Да, здесь мы тоже заглянули на его официальный сайт.

НАПК занимается борьбой с коррупцией в Украине. В частности, проверяет законодательство и проекты актов, контролирует и проверяет декларации публичных служащих, мониторит образ их жизни, следит за соблюдением ограничений по финансированию политических партий.

Если упростить, если вы государственный служащий и у вас есть проблемы в вашей декларации — ждите звонка от НАПК.

Известные дела

НАПК против Тупицкого

Речь о бывшем председателе Конституционного суда Украины. В феврале 2021 года НАПК составило в отношении его два административных протокола.

Вопрос был в земельном участке в крымском поселке Кореиз, который Тупицкий якобы не отразил в своей декларации. И о котором рассказывали украинские расследователи, в частности проект "Схемы".

Интересно, что дело продолжается до сих пор. И Тупицкий все еще планирует восстановиться в должности.

НАПК против Дубинского

Александр Дубинский — это, напомним, такой бывший член фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

В ноябре 2023 года НАПК составило протокол "по фактам реализации Дубинским депутатских полномочий в условиях реального конфликта интересов".

В частности, следователи из ГБР провели расследование "по факту совершения Дубинским служебного подлога с целью создания оснований для выезда за границу".

В январе этого года дело Дубинского относительно незаконного пересечения границы передали в суд.

Специализированная антикоррупционная прокуратура. Фото Соколовская Инна / УНИАН

САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура появилась в Украине 22 сентября 2015 года.

Сейчас ее возглавляет Александр Клименко.

Коротко о САП

Ну вот если коротко, то это надзор за соблюдением законов во время оперативно-розыскной деятельности НАБУ, поддержание гособвинения в соответствующих производствах, а также работа в судах, связанных с коррупционными правонарушениями.

Если упростить, здесь поддержка работы НАБУ и борьба с коррупцией.

Известные дела

САП против Дубневича

Ярослав Дубневич — это такой нардеп, который сейчас уже не с нами. То есть, где-то за границей.

В августе 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины, "который подозревается в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли".

Еще раньше ему сообщили о подозрении. Дело сейчас в суде.

САП против "рюкзаков Авакова"

Известный в свое время скандал, связанный с Александром Аваковым — сыном бывшего главы МВД Арсена Авакова.

Он проходил по делу о якобы закупке рюкзаков для министерства по завышенным ценам.

В июле 2018 года САП закрыла уголовное производство из-за отсутствия доказательств вины.

Бюро экономической безопасности. Фото: БЭБ

БЭБ

Бюро экономической безопасности появилось в Украине 12 мая 2021 года.

Руководителем БЭБ неделю назад избрали руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Цивинского.

Коротко о БЭБ

Да, мы снова на официальном сайте структуры. Там в перечне задач следующее: оценка и выявление рисков в сфере экономики, обеспечение экономической безопасности государства и тому подобное.

Если сильно упростить. Различные "экономические" преступления (уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и т.д.) — это к БЭБ.

Известные дела

БЭБ против конвертационных центров

Это, скажем так, постоянная работа БЭБ. Вот лишь один из недавних случаев.

В мае этого года БЭБ ликвидировало конвертационный центр на Киевщине, в состав которого входило более 10 компаний, которые "помогали предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов".

БЭБ против Коломойского

Ну, наверное не стоит объяснять, кто такой Игорь Коломойский, правда?

В августе 2024 года БЭБ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении "известного олигарха". Там четыре статьи Уголовного кодекса Украины. Коломойский, как известно, до сих пор не на свободе.

Напомним, Киберполиция, БЭБ и Офис Генерального прокурора разоблачили масштабную схему хищения средств из государственной программы поддержки садоводства. Злоумышленники завладели около 80 миллионами гривен.