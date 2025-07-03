Антикорупційні органи України — повноваження НАБУ, САП, БЕБ, НАЗК і ДБР

Вхід в Бюро економічної безпеки. Фото: esbu.gov.ua

Україна веде боротьбу з корупцією: місцями — успішно, місцями — відверто не дуже. Для цього у нас в державі є, ну справді, дуже багато антикорупційних органів. В яких кожен українець інколи може банально заплутатись. Власне, про це й поговоримо сьогодні.

НАБУ, ДБР, НАЗК, САП, БЕБ — це ті абревіатури, які практично кожен з нас чи не щодня зустрічає у новинах. Але цілком може в них заплутатись.

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Тому спробуємо "розплутатись" раз та назавжди. Тим більш, привід є цілком позитивний — в БЕБ, видається, скоро призначать керівника.

Отже, в чому різниця між антикорупційними абревіатурами та чим вони, зрештою, займаються?

Національне антикорупційне бюро. Фото: Facebook НАБУ

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України з'явилось у нашій державі 16 квітня 2015 року.

Тоді його очолив Артем Ситник. Зараз, з березня 2023 року, його очолює Семен Кривонос.

Коротко про НАБУ

Ось дослівно, що написано на їхній сторінці:

"Завданням Національного бюро є протидія корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції".

Якщо сильно спростити, то НАБУ займається протидією правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці.

Відомі справи

НАБУ проти Романа Насірова

Ну, ви ж знаєте цього персонажа, який став мемом в інтернеті, завдяки його картатій ковдрі.

Справа тягнулась дуже довго. Ще з березня 2017 року, коли пройшли перші обшуки в офісах ДФС (а Насіров там був головним, так. Це для тих, хто не пам'ятає).

Його обвинувачують у ймовірному отриманні 722 млн грн хабаря за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Не так давно Насіров "засвітився" у новинах, коли раптом добровільно мобілізувався до ЗСУ. Довго ця мобілізація, однак, не протривала.

НАБУ проти судді Чауса

Теж дуже резонансна справа, яка стартувала ще у 2016 році. Тоді суддю Миколу Чауса затримали під час отримання хабаря у справі щодо торгівлі наркотиками.

За даними НАБУ, отримані гроші він закопував на своєму городі у літрових банках.

У червні 2023 року йому призначили 10 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань. Фото Ковальчук Віктор / УНІАН

ДБР

Державне бюро розслідувань з'явилось на теренах нашої держави 27 листопада 2018 року, хоча закон про його появу був ухвалений ще у листопаді 2015 року.

Зараз його очолює Олексій Сухачов.

Коротко про ДБР

Знову ж таки, прямо з їхньої офіційної сторінки:

"У підслідності ДБР найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.

Це люди, які мають можливість впливати на перебіг кримінального провадження та уникати покарання, через що суспільство не довіряє роботі правоохоронних органів та судової системи".

Якщо спростити, ДБР займається справами тих людей, які самі мали б дотримуватись закону, але його порушили. А ще розслідує воєнні злочини РФ.

Відомі справи

ДБР проти Медведчука

Ще у червні 2022 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Медведчука у низці злочинів, у тому числі — у державній зраді.

Прямо зараз Медведчук, як відомо, перебуває в Росії. Його разом з десятками росіян обміняли в РФ на 215 українських захисників у вересні 2022 року.

ДБР проти високопосадовців, які організовують схеми втечі за кордон

У січні цього року ДБР підсумувало результати річного "полювання" за посадовцями, які організовували незаконне переправлення громадян України через кордон.

Результати такі: викрито 120 посадовців, усього розслідувано 287 кримінальних проваджень, до суду скеровано 61 обвинувальний факт.

Національне агентство з питань запобігання корупції. Фото: Слідство.info

НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції з'явилось в Україні 26 квітня 2015 року, коли набув чинності Закон "Про запобігання корупції".

Нині його очолює Віктор Павлущик.

Коротко про НАЗК

Так, тут ми теж заглянули на її офіційний сайт.

НАЗК займається боротьбою з корупцією в Україні. Зокрема, перевіряє законодавство та проєкти актів, контролює та перевіряє декларації публічних службовців, моніторить спосіб їхнього життя, стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій.

Якщо спростити, якщо ви державний службовець і у вас є проблеми у вашій декларації — чекайте дзвінка від НАЗК.

Відомі справи

НАЗК проти Тупицького

Мова про колишнього голову Конституційного суду України. У лютому 2021 року НАЗК склало щодо нього два адміністративні протоколи.

Питання було у земельній ділянці в кримському селищі Кореїз, яку Тупицький нібито не відобразив у своїй декларації. І про яку розповідали українські розслідувачі, зокрема проєкт "Схеми".

Цікаво, що справа триває досі. І Тупицький все ще планує поновитись на посаді.

НАЗК проти Дубинського

Олександр Дубинський — це, нагадаємо, такий колишній член фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

У листопаді 2023 року НАЗК склало протокол "за фактами реалізації Дубінським депутатських повноважень в умовах реального конфлікту інтересів".

Зокрема, слідчі з ДБР провели розслідування "за фактом вчинення Дубинським службового підроблення з метою створення підстав для виїзду за кордон".

У січні цього року справу Дубінського щодо незаконного перетину кордону передали в суд.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Фото Соколовська Інна / УНІАН

САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура з'явилась в Україні 22 вересня 2015 року.

Нині її очолює Олександр Клименко.

Коротко про САП

Ну от якщо коротко, то це нагляд за додержанням законів під час оперативно-розшукової діяльності НАБУ, підтримання держобвинувачення у відповідних провадженнях, а також робота в судах, пов'язаних із корупційними правопорушеннями.

Якщо спростити, тут підтримка роботи НАБУ та боротьба з корупцією.

Відомі справи

САП проти Дубневича

Ярослав Дубневич — це такий нардеп, який зараз уже не з нами. Тобто десь за кордоном.

У серпні 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України, "який підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку".

Ще раніше йому повідомили про підозру. Справа зараз у суді.

САП проти "рюкзаків Авакова"

Відомий свого часу скандал, пов'язаний з Олександром Аваковим — сином колишнього голови МВС Арсена Авакова.

Він проходив у справі про нібито закупку рюкзаків для міністерства за завищеними цінами.

У липні 2018 року САП закрила кримінальне провадження через відсутність доказів провини.

Бюро економічної безпеки. Фото: БЕБ

БЕБ

Бюро економічної безпеки з'явилося в Україні 12 травня 2021 року.

Керівником БЕБ тиждень тому обрали керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Цивінського.

Коротко про БЕБ

Так, ми знову на офіційному сайті структури. Там в переліку завдань таке: оцінка та виявлення ризиків у сфері економіки, забезпечення економічної безпеки держави тощо.

Якщо сильно спростити. Різноманітні "економічні" злочини (ухилення від сплати податків, відмивання грошей тощо) — це до БЕБ.

Відомі справи

БЕБ проти конвертаційних центрів

Це, скажімо так, постійна робота БЕБ. Ось лише один з нещодавніх випадків.

У травні цього року БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині, до складу якого входило понад 10 компаній, які "допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків".

БЕБ проти Коломойського

Ну, напевно, не варто пояснювати, хто такий Ігор Коломойський, правда?

У серпні 2024 року БЕБ повідомило про завершення досудового розслідування щодо "відомого олігарха". Там чотири статті Кримінального кодексу України. Коломойський, як відомо, досі не на свободі.

Нагадаємо, Кіберполіція, БЕБ та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання коштів з державної програми підтримки садівництва. Зловмисники заволоділи близько 80 мільйонами гривень.