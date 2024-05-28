Украинский кэшбэк — когда заработает программа скидок на товары

Украинский продукт. Фото: madeinukraine.gov.ua

Программа "Украинский кэшбэк", которая будет гарантировать возврат части денег за приобретение произведенных в Украине товаров и услуг, запустят до конца лета 2024 года.

Об этом сообщила глава Министерства экономики Юлия Свириденко во время презентации каталога производителей украинской с/х техники, пишет LIGA.net.

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Запуск кэшбэка на украинские товары

Министр экономики отметила, что в ведомстве рассчитывают на запуск анонсированной в феврале программы кэшбэка на украинские товары на июль-август этого года.

"Наверное, вы слышали о кэшбэке для украинских товаров. Надеюсь, что в июле-августе должен быть запуск", — сообщила она.

Свириденко отметила, что детали будут обнародованы позже, однако суть состоит в том, что потребители, покупая украинскую продукцию, получат гарантированный кэшбэк на собственную карточку. Таким образом, это увеличит лояльность украинским маркам и стимулирует отечественное производство.

На соответствующие цели в государственном бюджете в этом году предусмотрено 45 млрд гривен. Средства будут направлены на поддержку отечественных производителей по разным программам.

Министерство экономики преследует три ключевые цели по будущим программам:

развитие производства благодаря стимулированию спроса;

инвестиции в реальный сектор экономики;

наращивание несырьевого экспорта.

Что известно об инициативе национального кэшбэка

В начале 2024 года президент Владимир Зеленский положил начало экономической платформе "Сделано в Украине", созданной для регулярной коммуникации и координации взаимодействия госорганов с бизнесом. Впоследствии государство зарегистрировало бренд "Сделано в Украине", впервые представленном на форуме с главой государства.

По словам экспертов, простые украинцы могут в определенной степени помочь экономике, покупая товары, сделанные на родине. Так, на фоне проблем с платежным балансом отказ от импортных товаров в пользу отечественных позволил бы замедлить утечку валюты за границу.

По мнению экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, такой подход ориентировочно позволил бы избежать сценария роста курса доллара до 50 грн/$ или даже до 70 грн/$.

"Каждые 100 грн, потраченные на украинский продукт, значительно лучше, чем потраченные на импорт... Альтернатива этому — исчерпание валютных резервов", — рассказал он для LIGA.net.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению экспертов, повышение с начала июля акцизов на горючее никак не повлияет на цены на продукты питания. Это обусловлено тем, что в этой области топливо используется больше всего в момент сбора продуктов с полей.

Также мы писали, что по новой программе поддержки в агропродовольственной сфере под названием Empowering Women in Agrifood женщины-предпринимательницы смогут получить от 1 тыс. до 20 тыс. евро. Результаты отбора будут оглашены 10 июня 2024 года.