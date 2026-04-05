Как украинцам правильно накапливать деньги: блогер рассказала о 5 базовых правилах

Создать финансовую подушку безопасности может человек с любыми доходами. Хотя некоторым может показаться, что сейчас не то время, когда вообще можно говорить о накоплении денег, ведь в стране продолжается война, а доходы людей снижаются. Впрочем, если придерживаться простых, но важных правил, многие проблемы с деньгами могут исчезнуть.

О пяти самых действенных методах накопления денег рассказала в своем Instagram блогер Арина Яворских, передает Новини.LIVE.

Метод 50-30-20

Основная идея в том, что нужно жить на 50% от своего дохода. То есть, эти проценты должны покрывать все расходы на:

аренду;

коммунальные услуги;

проезд;

одежду;

продукты.

30% — собственные расходы — шопинг, уход за собой. И 20% надо обязательно откладывать, и лучше в валюте.

Метод "Сначала заплати себе"

"Ты откладываешь средства на свое будущее. И накапливать деньги нужно независимо от своего дохода", — пояснила блогерша.

Метод "Шести кувшинов"

Совокупный доход в месяц делится на 6 категорий:

55% — текущие расходы;

10% — на развлечения;

10% — на будущие инвестиции, и эти сбережения нельзя затрагивать вообще;

10% — на крупные покупки

5% — на подарки, благотворительность, донаты;

5% — на образование.

Метод "Четырех конвертов"

По словам Яворских, 10% от дохода сначала откладывается в резервный фонд, а значительную часть от оставшихся денег — оставляете на жизнь и быт.

"Остальную сумму раскладываем в 4 конверта — по 1 конверту на каждую неделю. Главная идея в том, что вы можете тратить в течение недели деньги из одного конверта", — говорит блогерша.

Метод "60-10-10-10-10"

Доход делится на 5 частей:

60% — на текущие расходы;

10% — на накопления;

10% — на крупные покупки;

10% — на непредвиденные расходы;

10% — на развлечения.

Главная идея этого метода — попробовать прожить на 60% от своего дохода.

Ранее мы рассказывали, как украинцам откладывать доллары без ущерба для своего кошелька.