Главная Финансы Как накопить денег: пять методов, которые действительно работают

Как накопить денег: пять методов, которые действительно работают

Дата публикации 5 апреля 2026 13:06
Как украинцам правильно накапливать деньги: блогер рассказала о 5 базовых правилах
Гривны, доллары и евро. Фото: Новини.LIVE

Создать финансовую подушку безопасности может человек с любыми доходами. Хотя некоторым может показаться, что сейчас не то время, когда вообще можно говорить о накоплении денег, ведь в стране продолжается война, а доходы людей снижаются. Впрочем, если придерживаться простых, но важных правил, многие проблемы с деньгами могут исчезнуть.

О пяти самых действенных методах накопления денег рассказала в своем Instagram блогер Арина Яворских, передает Новини.LIVE.

Метод 50-30-20

Основная идея в том, что нужно жить на 50% от своего дохода. То есть, эти проценты должны покрывать все расходы на:

  • аренду;
  • коммунальные услуги;
  • проезд;
  • одежду;
  • продукты.

30% — собственные расходы — шопинг, уход за собой. И 20% надо обязательно откладывать, и лучше в валюте.

Метод "Сначала заплати себе"

"Ты откладываешь средства на свое будущее. И накапливать деньги нужно независимо от своего дохода", — пояснила блогерша.

Читайте также:

Метод "Шести кувшинов"

Совокупный доход в месяц делится на 6 категорий:

  • 55% — текущие расходы;
  • 10% — на развлечения;
  • 10% — на будущие инвестиции, и эти сбережения нельзя затрагивать вообще;
  • 10% — на крупные покупки
  • 5% — на подарки, благотворительность, донаты;
  • 5% — на образование.

Метод "Четырех конвертов"

По словам Яворских, 10% от дохода сначала откладывается в резервный фонд, а значительную часть от оставшихся денег — оставляете на жизнь и быт.

"Остальную сумму раскладываем в 4 конверта — по 1 конверту на каждую неделю. Главная идея в том, что вы можете тратить в течение недели деньги из одного конверта", — говорит блогерша.

Метод "60-10-10-10-10"

Доход делится на 5 частей:

  • 60% — на текущие расходы;
  • 10% — на накопления;
  • 10% — на крупные покупки;
  • 10% — на непредвиденные расходы;
  • 10% — на развлечения.

Главная идея этого метода — попробовать прожить на 60% от своего дохода.

Ранее мы рассказывали, как украинцам откладывать доллары без ущерба для своего кошелька. Стоит экономить такую сумму, от которой вы точно можете отказаться. Также писали, каких ошибок лучше избегать, чтобы не разрушить свой семейный бюджет. Несмотря на то, что многие украинцы считают, что главная проблема для бюджета — низкие доходы, однако часто деньги исчезают вовсе не из-за малой зарплаты.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
