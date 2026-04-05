Як українцям правильно накопичувати гроші: блогерка розповіла про 5 базових правил

Створити фінансову подушку безпеки може людина з будь-якими доходами. Хоча декому може здатися, що зараз не той час, коли взагалі можна говорити про накопичення грошей, адже в країні триває війна, а доходи людей знижуються. Втім, якщо дотримуватися простих, але важливих правил, багато проблем з грошима можуть зникнути.

Про п’ять найдієвіших методів накопичення грошей розповіла у своєму Instagram блогерка Аріна Яворських, передає Новини.LIVE.

Метод 50-30-20

Основна ідея в тому, що потрібно жити на 50% від свого доходу. Тобто, ці відсотки мають покривати усі видатки на:

оренду;

комунальні послуги;

проїзд;

одяг;

продукти.

30% — власні витрати — шопіг, догляд за собою. І 20% треба обов’язково відкладати, і краще у валюті.

Метод "Спершу заплати собі"

"Ти відкладаєш кошти на своє майбутнє. І накопичувати гроші потрібно незалежно від свого доходу", — пояснила блогерка.

Метод "Шести глечиків"

Сукупний дохід на місяць ділиться на 6 категорій:

55% — поточні витрати;

10% — на розваги;

10% — на майбутні інвестиції, і ці заощадження не можна зачіпати взагалі;

10% — на великі покупки

5% — на подарунки, благодійність, донати;

5% — на освіту.

Метод "Чотирьох конвертів"

За словами Яворських, 10% від доходу спочатку відкладається у резервний фонд, а значну частину від грошей, що залишилися — лишаєте на життя й побут.

"Іншу суму розкладаємо в 4 конверта — по 1 конверту на кожний тиждень. Головна ідея в тому, що ви можете витрачати впродовж тижня гроші з одного конверта", — каже блогерка.

Метод "60-10-10-10-10"

Дохід ділиться на 5 частин:

60% — на поточні витрати;

10% — на накопичення;

10% — на великі покупки;

10% — на непередбачувані витрати;

10% — на розваги.

Головна ідея цього методу — спробувати прожити на 60% від свого доходу.

Раніше ми розповідали, як українцям відкладати долари без шкоди для свого гаманця. Варто заощаджувати таку суму, від якої ви точно можете відмовитися.