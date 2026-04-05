Головна Фінанси Як накопичити грошей: п'ять методів, які справді працюють

Як накопичити грошей: п'ять методів, які справді працюють

Дата публікації: 5 квітня 2026 13:06
Як українцям правильно накопичувати гроші: блогерка розповіла про 5 базових правил
Гривні, долари і євро. Фото: Новини.LIVE

Створити фінансову подушку безпеки може людина з будь-якими доходами. Хоча декому може здатися, що зараз не той час, коли взагалі можна говорити про накопичення грошей, адже в країні триває війна, а доходи людей знижуються. Втім, якщо дотримуватися простих, але важливих правил, багато проблем з грошима можуть зникнути. 

Про п’ять найдієвіших методів накопичення грошей розповіла у своєму Instagram блогерка Аріна Яворських, передає Новини.LIVE

Метод 50-30-20

Основна ідея в тому, що потрібно жити на 50% від свого доходу. Тобто, ці відсотки мають покривати усі видатки на:

  • оренду;
  • комунальні послуги;
  • проїзд;
  • одяг;
  • продукти.

30% — власні витрати — шопіг, догляд за собою. І 20% треба обов’язково відкладати, і краще у валюті.

Метод "Спершу заплати собі" 

"Ти відкладаєш кошти на своє майбутнє. І накопичувати гроші потрібно незалежно від свого доходу", — пояснила блогерка. 

Метод "Шести глечиків" 

Сукупний дохід на місяць ділиться на 6 категорій:

  • 55% — поточні витрати;
  • 10% — на розваги;
  • 10% — на майбутні інвестиції, і ці заощадження не можна зачіпати взагалі;
  • 10% — на великі покупки
  • 5% — на подарунки, благодійність, донати;
  • 5% — на освіту. 

Метод "Чотирьох конвертів"

За словами Яворських, 10% від доходу спочатку відкладається у резервний фонд, а значну частину від грошей, що залишилися — лишаєте на життя й побут.

"Іншу суму розкладаємо в 4 конверта — по 1 конверту на кожний тиждень. Головна ідея в тому, що ви можете витрачати впродовж тижня гроші з одного конверта", — каже блогерка.

Метод "60-10-10-10-10"

Дохід ділиться на 5 частин:

  • 60% — на поточні витрати;
  • 10% — на накопичення;
  • 10% — на великі покупки;
  • 10% — на непередбачувані витрати;
  • 10% — на розваги. 

Головна ідея цього методу — спробувати прожити на 60% від свого доходу.

Раніше ми розповідали, як українцям відкладати долари без шкоди для свого гаманця. Варто заощаджувати таку суму, від якої ви точно можете відмовитися. Також писали, яких помилок краще уникати, щоб не зруйнувати свій сімейний бюджет. Попри те, що багато українців вважають, що головна проблема для бюджету — низькі доходи, однак часто гроші зникають зовсім не через малу зарплату. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
